PSG Mercato : Un incroyable scénario dans les tuyaux pour Ramos ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 octobre 2022 à 11:07

Quel avenir pour Sergio Ramos, dont le contrat expire le 30 juin prochain, avec le PSG ? La presse espagnole a lâché une bombe sur ce dossier.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à prendre une décision radicale pour Ramos ?

Luis Campos a-t-il finalement changé d’avis pour l’avenir de Sergio Ramos ? Invité sur RMC Sport dans l’émission « Rothen s’enflamme », le conseiller football du Paris Saint-Germain déclarait notamment à propos du défenseur central de 36 ans :

« je connais très bien Sergio, je l’ai connu au Real, il va faire une saison très bonne. Il progresse, il continue à être performant, donc pourquoi ne pas continuer. »

D’après RMC Sport, les dirigeants parisiens envisageraient de garder l’ancien capitaine du Real Madrid au-delà de juin 2023. Arrivé librement durant l’été 2021, le Champion du Monde 2010 a pris une dimension énorme dans le vestiaire et est très apprécié par ses coéquipiers, ce qui pourrait influer sur la décision de la direction du PSG. Pour L’Équipe, une proposition de deux ans de contrat serait même déjà dans les tuyaux pour Sergio Ramos. Mais aux dernières nouvelles, les choses pourraient finalement se passer autrement pour le partenaire de Lionel Messi.

En effet, selon les toutes dernières informations divulguées par la presse espagnole, Sergio Ramos n’aurait pas les faveurs de Luis Campos. Le journal El Nacional assure que malgré une bonne conduite et un professionnalisme reconnu de tous, le vétéran de 36 ans ne serait pas jugé comme suffisant armé pour poursuivre l’aventure avec le Paris SG, notamment son niveau et sa régularité. Luis Campos ne songerait finalement donc plus à renouveler son bail. Mais quel avenir pour l’ancien défenseur du FC Séville l’été prochain ?

Mercato PSG : Quel avenir pour Sergio Ramos l’été prochain ?

Si le Paris Saint-Germain veut se séparer en douceur de Sergio Ramos, l’expérimenté défenseur espagnol aurait encore la côte sur le marché des transferts. Il y a quelques semaines, le Diario Gol a révélé que le FC Séville, club formateur de Sergio Ramos, songerait sérieusement à le rapatrier en vue de la saison prochaine. Aux États-Unis, l’Inter Miami de David Beckham serait également prêt à relancer le protégé de Christophe Galtier si le PSG n’en veut plus. Reste maintenant à savoir quel sera le choix du numéro 4 parisien au terme de son aventure en Ligue 1.

Affaire à suivre donc…