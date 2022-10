OM Mercato : Une recrue de Marseille livre le secret de sa réussite

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2022 à 17:37

Recrue de l’ OM, Jonathan Clauss est revenu sur son transfert du RC Lens à Marseille. Il évoque aussi son intégration réussie, sous les ordres de Tudor.

OM : Jonathan Clauss, « je n’ai pas eu peur »

Jonathan Clauss a été recruté par l’ OM l’été dernier grâce à ses performances remarquables avec le RC Lens la saison dernière. La grande forme de l’arrière droit du Racing Club a aussi séduit Didier Deschamps qui l’a sélectionné pour la première fois en mars 2022. À ce jour, le piston droit de l'Olympique de Marseille compte 6 sélections. Il postule même pour la coupe du monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre 2022). Le sélectionneur de l’Équipe de France va dévoiler sa liste le 9 novembre. Jonathan Clauss a donc encore quelques matchs devant lui pour convaincre Didier Deschamps.

Mais il n’est pas inquiet à l’ OM où il n’a pas mis du temps pour s’imposer. Ce qui n’était pas gagné avec l’arrivée d’un nouveau coach, Igor Tudor, et la forte concurrence chez les Phocéens. « Je n’ai pas eu peur, je suis un mec assez simple et je me fonds toujours dans un vestiaire », a-t-il rassuré dans La Voix du Nord, ce samedi.

« Sur le terrain, ça a été rapide. Je voulais arriver tôt dans la préparation et j’ai pu prendre rapidement mes repères aux entraînements pour connaître chacun. J’essaie de faire ce que je sais pour être au service du collectif », a expliqué le N°7 de l’ OM, auteur d’un but et de 5 passes décisives toutes compétitions confondues avec l'équipe marseillaise.

Igor Tudor s'enflamme pour le piston recruté au RC Lens

En trois à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss affirme qu’il a déjà un bon feeling avec Igor Tudor, alors qu'il n'avait pas eu de contact avec lui avant sa signature.

« Il est très franc, très humain, très exigeant aussi. Il fait en sorte qu’on ne lâche jamais rien. Le haut niveau exige ça. Je n’avais pas parlé avec lui avant de signer, juste avec le président (Pablo Longoria), mais je n’en avais pas spécialement besoin. »

Cependant, ce n’est pas la raison de ses bons débuts avec le club provençal. « C’est une autre dimension », glisse-t-il, avant de s’expliquer :

« J’ai déjà vécu pas mal d’événements dans ma carrière, avec des hauts et de bas, alors je relativise beaucoup par rapport à l’impact que le résultat et la performance peuvent avoir sur mon mental et sur moi. Je prends beaucoup de recul sur les choses. S’il n’y a pas de résultat, il faut vite switcher, vite être prêt dans sa tête sur le match suivant. »

Quant au technicien croate, il ne tarit pas d’éloges sur la recrue de l' OM. « Il y a peu de joueurs au monde comme lui à son poste. C'est un privilège de l'avoir avec nous », a-t-il lâché. Alors que Jonathan Clauss va retrouver son ancien club, le RC Lens, dans quelques heures, lors de la 12e journée de Ligue 1, le coach des Olympiens rassure sur la forme du polyvalent défenseur. « Il s'est adapté très rapidement et il s’est adapté à jouer tous les trois-quatre jours. »