Mercato PSG : Simeone lâche sa réponse pour Joao Felix

Coach de l’Atlético Madrid, Diego Simeone s’est prononcé sur Joao Felix au moment où son nom est associé à certaines écuries dont le PSG.

Le Paris Saint-Germain pourrait recruter un renfort en attaque lors du prochain mercato. Le club de la capitale est loin d’avoir trouvé la bonne pioche avec Hugo Ekitike. L’attaquant arrivé en prêt avec option d’achat ne s’est pas encore montré décisif sous les couleurs parisiennes. L’avant-centre arrivé du Stade de Reims n’offre pas des garanties au vu de sa mauvaise passe actuelle chez les Rouge et bleu. Raison pour laquelle la direction du PSG compte s’offrir un nouvel attaquant cet hiver. Le nom de Joao Felix se retrouve de nouveau associé au club francilien. Le crack portugais est loin de réaliser un début de saison canon avec l’Atlético Madrid. Il a d’ailleurs perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Suffisant pour jeter un froid sur son avenir chez les Colchoneros. Outre Paris, d’autres grosses cylindrées européennes s’intéresseraient au crack lusitanien.

En marge du déplacement de l’Atlético sur la pelouse du Bétis Séville ce dimanche, Diego Simeone s’est exprimé sur la situation de Joao Felix. En conférence de presse, le technicien argentin a réitéré sa confiance en son avant-centre malgré sa mauvaise passe. Le Portugais ne compte que trois passes décisives en 12 apparitions cette saison, dont sept titularisations. Le coach des Colchoneros espère que son protégé saura retrouver son meilleur niveau. De quoi fermer la porte à un départ de Felix.

« Quand on parle de João, on se concentre beaucoup sur lui. Si cela arrive à Cunha, Correa, Griezmann ou Morata, le traitement est différent. Donc cela génère des opinions et des discussions de parler de João. J’ai déjà expliqué ce que je pensais, il s’entraîne mieux, avec une bonne énergie et de bonnes sensations. Sur cette base, j'espère que lorsque ce sera son tour de jouer, il le fera dans la continuité de ses prestations à l’entraînement ».