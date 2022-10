OM : Défait par ses ex-coéquipiers du RC Lens, Clauss fulmine

Le défenseur phocéen Jonathan Clauss estime que l'OM aurait dû au moins prendre un point face au RC Lens, au vu de la physionomie du match.

Rien ne va plus à l'OM. Solide dauphin du PSG en début de saison, le club phocéen a enchaîné une troisième défaite consécutive contre le RC Lens samedi. Une période noire qui n'était encore jamais arrivée sous l'ère Igor Tudor. Pourtant, Marseille a beaucoup tenté devant le but nordiste : en atteste les 13 frappes olympiennes. Mais seules 3 ont été cadrées.

C'est la réussite qui a fait basculer le match en faveur des Lensois. En effet, les visiteurs ont marqué sur une de leurs 4 frappes cadrées par l'intermédiaire de David Da Costa. Un but qui a fait très mal à l'entraîneur Igor Tudor mais également Jonathan Clauss. Le défenseur de 30 ans fêtait ses retrouvailles avec le club nordiste mais aurait aimé repartir avec les trois points du stade Bollaert-Delelis.

À l'issue de la rencontre, Clauss s'est approché en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. L'ancien joueur de Quevilly-Rouen regrette le scénario du match contre Lens :

« Il y a un manque de réussite, ça fait mal. On a fait un gros match, mais on n’est pas récompensé. Sur le projet de jeu, on a été cohérent. Mais c’est frustrant. Il faut retenir le positif. Les petits détails ne tournent pas en notre faveur en ce moment. Il faut vite effacer la déception de ce soir, même si ce n’est pas évident. Pour moi, c’était une soirée spéciale mais on a perdu, il va falloir vite réagir »