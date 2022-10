Mercato PSG : 12M€, une star du Barça envoie un clin d’oeil à Paris

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, le PSG pourrait avoir une ouverture avec un joueur du Barça, qui n’entre pas dans les plans de Xavi.

Si Milan Skriniar reste la priorité de Luis Campos pour renforcer la charnière centrale de l’équipe de Christophe Galtier, les dirigeants du Paris Saint-Germain travailleraient également sur d’autres profils. Le jeune défenseur portugais de 18 ans du Benfica Lisbonne, Antonio Silva, ainsi que l’international espoir français Pierre Kalulu (22 ans) de l’AC Milan, seraient notamment sur les tablettes des Rouge et Bleu.

Mais un joueur prêté par le FC Barcelone ne dirait pas forcément non au club de la capitale. En effet, dans des propos rapportés par le tabloïd britannique The Times, Clément Lenglet a ouvertement lancé un appel du pied au PSG, avouant être un grand fan du Champion de France en titre. Le défenseur central de Tottenham a notamment déclaré :

« J’étais un grand fan du PSG parce que c’était le club le plus proche de ma ville. Nous allions là-bas et regardions la formation, qui était ouverte au public. Nous avons essayé d’obtenir des autographes et j’en ai eu beaucoup : Ronaldinho, Pauleta, de grands joueurs. »