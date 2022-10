Stade de Reims : Will Still a trouvé la recette pour faire gagner le SDR

Publié par Jules le 24 octobre 2022 à 23:04

Promu entraineur principal du Stade de Reims, Will Still s'est imposé avec les Champenois hier face à l'AJ Auxerre et semble avoir trouvé la recette.

Stade de Reims : Will Still est sur une bonne lancée

Sous les ordres de Will Still, le Stade de Reims semble avoir la forme. En effet, depuis le départ d'Oscar Garcia, le SDR reste sur un match nul contre le FC Lorient et une victoire contre l'AJ Auxerre ce week-end. Une bonne série qui montre la dynamique positive du club champenois depuis le départ de son ancien entraineur espagnol il y a deux semaines déjà. De son côté, le Belge, entraineur par intérim du Stade de Reims s'est montré très content de la performance de son équipe.

"Je suis très satisfait. On a voulu aller de l'avant, créer du danger, être conquérant, avec une ligne défensive assez haute. La victoire est méritée. On savait que ça allait être difficile face à un bloc bas et compact. On ne devait pas se laisser endormir par ce faux rythme, on devait trouver les intervalles."

Un plan de jeu qui a été suivi à la lettre par le Stade de Reims et qui leur a donc permis d'accrocher la deuxième victoire de la saison. Une victoire qui permet au club champenois de se hisser à la 14e place et de prendre ses distances avec la zone rouge.

Will Still salue la performance de Junya Ito

Parmi les éléments qui ont changé le cours du match, il y a bien évidemment le but de Junya Ito à la 87e minute qui permet au Stade de Reims de prendre l'avantage en toute fin de match. L'entraineur intérimaire de 30 ans, a tenu à féliciter son joueur.

Ito n'a pas eu un match très facile, mais au moment clé, quand l'équipe en a le plus besoin, c'est lui qui pousse le ballon au fond des filets. Ça montre la valeur des grands joueurs.

Pour le moment, les choses se passent bien avec Will Still, qui devrait tenir son rôle jusqu'à la coupe du monde. Après cela, le Stade de Reims devrait recruter un nouveau coach. Le nom de Stéphane Dumont, circule notamment avec insistance en Champagne.