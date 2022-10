ASSE : Face à Rodez, les Verts seront en position de force

Publié par Dylan le 26 octobre 2022 à 05:16

Face à un adversaire qu'il connaît bien, l'ASSE va retrouver les Green Angels, un de ses plus fidèles groupes de supporters à travers le Kop Sud.

ASSE : Le Kop Sud fera son retour contre Rodez

Quelques jours après sa première victoire à l'extérieur acquise sur le terrain d'Amiens, l'AS Saint-Etienne respire enfin. Si le club est dix-huitième et toujours relégable, il a enfin gagné après quatre matchs sans succès. Les trois points ont fait du bien d'autant que certains concurrents ont fauté : Dijon (15ème), Annecy (16ème)... et Rodez (17ème) ont tous perdu lors de la dernière journée de Ligue 2, la treizième pour être précis.

Rodez, c'est justement le prochain adversaire des Verts. Le match comptera pour le septième tour de la Coupe de France et se jouera au Stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne donc. Un vrai test pour les deux équipes, qui se tirent la bourre dans l'antichambre de l'élite. L'AS Saint-Etienne devra faire sans plusieurs absents mais elle pourra compter sur un soutien indéfectible : celui des Green Angels. Présent depuis le début de la saison pour supporter les Verts hors de leurs bases, ce fidèle groupe de supporters pourra encourager l'équipe pour la première fois depuis son Kop Sud, fermé depuis six mois à la suite des incidents survenus cet été entre l'AJ Auxerre et l'ASSE.

Rodez, pas une première en Coupe de France

Ce match de Coupe de France aura des allures de déjà vu pour les puristes. En effet, le média local Envertetcontretous s'est amusé à retracer l'historique de ce type de rencontre entre le club ligérien et celui de l'Aveyron. C'est en 1987 que les deux équipes se sont affrontées pour la première fois, en 32èmes de finale. Rodez évoluait alors en troisième division française, tandis que l'ASSE faisait partie des 20 clubs de l'élite. Grâce à Jean-François Daniel, les Verts avaient remporté ce rendez-vous.

Mais Sainté s'était fait éliminer au tour suivant par une valeureuse équipe de Martigues (deuxième division) lors d'une double confrontation. Vainqueurs à l'aller 1-0, les hommes d’Henryk Kasperczak avaient perdu le match retour dans les Bouches-du-Rhône 2-0, scellant leur sortie précoce de la Coupe de France. Si l'ASSE ne partira pas cette fois grande favorite face à Rodez en 2022, le choc promet d'être passionnant entre deux équipes professionnelles.