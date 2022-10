Francfort-OM : Igor Tudor rétablit une grosse vérité en interne !

Publié par Timothée Jean le 26 octobre 2022 à 15:22

Avec trois défaites d’affilée en championnat, l’ OM n’est pas au meilleur de sa forme avant d’affronter Francfort. Igor Tudor s’est confié sur l’ambiance dans le vestiaire.

L’ OM ne craint pas la fournaise de Francfort

La passe de trois pour l’ OM ? Relancé après ses victoires face au Sporting Portugal (4-1, 0-2), le club phocéen se déplace ce soir sur la pelouse de l'Eintracht Francfort dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des champions. Cette rencontre sera décisive pour l’avenir européen de l’Olympique de Marseille qui peut se qualifier pour le prochain tour de la compétition dès ce mercredi soir. En effet, un succès à Francfort serait un formidable résultat pour l'OM. Couplé à une victoire de Tottenham contre le Sporting à Londres, ce se 3e succès de rang en LDC serait synonyme de qualification directe pour les Phocéens en 8es de finale.

Mais pour atteindre cet objectif, les hommes d’Igor Tudor devront aussi résister à la pression du Deutsche Bank Park, réputé pour son ambiance incandescente. Ce sont environ 50 000 supporters qui sont attendus dans l’enceinte allemande dans le but de pousser leur équipe vers la victoire. Quatrième du groupe D avec quatre points, l’Eintracht Francfort jouera sa dernière carte dans ce choc décisif. À deux longueurs de l’ OM, les Allemands sont déterminés à prendre les trois points à domicile afin de se relancer dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Les Marseillais sont donc prévenus, ils s’apprêtent à défier une équipe motivée dans une ambiance qui s’annonce hostile.

D’ailleurs, Igor Tudor ne craint pas l’atmosphère de Francfort. À l’issue de la dernière séance d’entraînement à la Commanderie, avant de s’envoler pour l'Allemagne, le technicien marseillais « a vu des joueurs très concentrés, avec de l’envie». « Vous savez, en matière d’ambiance exceptionnelle, je crois que mes joueurs sont habitués », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Marseillaise.

OM : Igor Tudor dément tout problème dans le vestiaire

L’Olympique de Marseille a alors une véritable opportunité à saisir ce mercredi soir (21h) face à l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Toutefois, les récentes contre-performances du club olympien sont un vrai motif d'inquiétude pour bon nombre de supporters. L’ OM reste sur une série de trois défaites consécutives en championnat et n’aborde pas le déplacement à Francfort dans les meilleures conditions. À cela s’ajoutent les blessures récurrentes au sein de l’effectif marseillais et les inévitables rumeurs concernant le vestiaire. La polémique née autour du cas Gerson est notamment au cœur des conversations.

Relégué sur le banc de touche depuis l’entame de la saison en cours, le milieu offensif brésilien ne semble pas être un grand fan de la tactique et des méthodes de travail de son entraîneur Igor Tudor. Son père et agent ne cache plus sa frustration et n’a pas hésité à désavouer publiquement le coach croate. « comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? », déclarait Marcao (père de Gerson) à un média brésilien en début de semaine. Cette sortie médiatique fait grincer des dents dans la cité phocéenne. Néanmoins, Igor Tudor joue la carte de l’apaisement. Il a d’ailleurs démenti d’éventuelles tensions au sein de son vestiaire.

« Il n'y a pas de problèmes particuliers. Il ne se passe rien de nouveau, rien de spécial. En tant qu'entraîneur, le plus dur est de prendre des décisions et de sélectionner 11 joueurs. Je pense que tous mes joueurs sont forts (…) Ils sont prêts concentrés », a-t-il ajouté.

1900 supporters marseillais feront le déplacement à Francfort

Pour le match retour décisif entre l’Eintracht Francfort et l’ OM, les hommes d’Igor Tudor ne sont pas seuls. Ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Ce sont au total 1900 fans marseillais qui seront dans le parcage visiteur. « Nous sommes très heureux que les supporters fassent le déplacement. Ils vont jouer ce match avec nous. Nous avons un souhait : que tout se passe bien et qu'on fête la victoire avec eux », a confié Valentin Rongier en conférence de presse. Le rendez-vous est donc pris ce mercredi soir au Deutsche Bank Park...