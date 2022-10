OL-LOSC : Diomandé suspendu, un renfort débarque à Lyon !

Avec la suspension de Sinaly Diomandé contre le LOSC, Laurent Blanc a enregistré un renfort inattendu en défense ce jeudi à l' OL.

Devenu titulaire depuis l’arrivée de Laurent Blanc et le passage à trois centraux, Sinaly Diomandé laissera un vide dimanche contre Lille en charnière centrale. Après avoir reçu un rouge contre Montpellier pour une échauffourée créée avec deux joueurs du MHSC (Mavididi et Wahi), le défenseur ivoirien va bien être suspendu pour la réception du LOSC.

Pourtant, le joueur de 21 ans avait tout fait pour que la Ligue annule cette décision. Mercredi, Diomandé s’était rendu, accompagné de Vincent Ponsot, à Paris pour plaider sa cause devant la commission de discipline suite à son rouge reçu. Une sanction arbitrale jugée sévère par Laurent Blanc mais aussi Jean-Michel Aulas, qui navait pas manqué de réagir après la rencontre.

"Je m’interdis de commenter directement les consignes données par la DTA mais comment ne pas siffler pénalty sur Maxence (Caqueret) et plus grave encore, le rouge sur Sinaly qu’il faudra analyser en commission. Il semble que les arbitres soient bons, et la VAR qui ne corrige pas, pourquoi ?"