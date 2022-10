Stade Rennais : Le terrible aveu de Genesio après le nul du SRFC

Publié par Ange A. le 27 octobre 2022 à 23:18

Bruno Genesio a exprimé son courroux après le nul contre Fenerbahçe jeudi. Le SRFC disposait d’un avantage de trois buts à la pause.

SRFC : Rennes se saborde contre Fenerbahçe

Le Stade Rennais avait l’occasion d’assurer la première place de son groupe ce jeudi contre Fenerbahçe. Une victoire sur la pelouse du club turc aurait suffi au SRFC pour assurer sa qualification directe pour les huitièmes de la Ligue Europa. Les Rouge et noir ont rempli cet objectif à la mi-temps. Grâce à un doublé de son homme en forme, Amine Gouiri, et un but de Martin Terrier, Rennes était qualifié pour les huitièmes. Mais le club breton a laissé passer son tour au retour des vestiaires. Portés par leur public, les locaux sont parvenus à refaire leur retard et accrocher le match nul (3-3). Suite à cette contreperformance, le Stade Rennais reste deuxième du groupe et ne peut espérer que profiter d’un faux pas du Fener lors de la dernière journée. En attendant cette dernière sortie, Bruno Genesio a exprimé sa frustration après cette désillusion en terre turque.

Le mea culpa de Bruno Genesio après le nul du Stade Rennais

L’entraîneur du Stade Rennais prend sur lui cette contreperformance contre Fenerbahçe. Le technicien breton refuse d’accabler ses joueurs suite à ce match nul spectaculaire. Le coach du SRFC regrette surtout le visage affiché par son équipe lors de la seconde manche.

« Je suis l’entraîneur de l’équipe, c’est moi qui prends les décisions, donc s’il y a un imbécile, le premier c’est moi. J’ai sûrement été plus inspiré dans certains matchs que celui de ce soir. […] Après il y a eu un changement de système de la part de Fener, qui s’est livré pour revenir au score. Donc c’est normal qu’on ait eu un bloc plus bas, mais ce qu’on n’a pas réussi à faire c’est ressortir le ballon sous pression et utiliser les espaces qu’on avait dans le dos de leur défense ».

Accroché par Fenerbahçe, le club breton reçoit Larnaca lors de la dernière journée. Rennes et le Fener disposent du même nombre de points. Avantage toutefois au club turc qui dispose d’une meilleure différence de buts.