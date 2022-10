Stade Rennais : Inquiétude au SRFC après le nul contre Fenerbahçe

Publié par Ange A. le 28 octobre 2022 à 06:48

Outre son nul frustrant contre Fenerbahçe, le SRFC a enregistré un nouveau blessé dans ses rangs. Bruno Genesio a donné de ses nouvelles.

Stade Rennais : Un cadre du SRFC blessé contre Fenerbahçe

Le Stade Rennais peut se mordre les doigts. Jeudi, le SRFC était proche de réserver sa place en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Rennes a laissé filer un succès de prestige en Turquie après avoir mené trois buts à zéro à la mi-temps. Un doublé d’Amine Gouiri et un but de Martin Terrier ont permis aux Rouge et noir de disposer de cette avance sur la pelouse de Fenerbahçe. Plus conquérants dans le second acte et portés par leur public, les Turcs ont refait leur retard et accroché le match nul. Grâce à leur meilleure différence de buts, ils conservent la tête du groupe devant le club breton. Outre ce résultat frustrant, Bruno Genesio ramène une autre mauvaise nouvelle de la Turquie. Steve Mandanda a contracté une blessure contre Fenerbahçe.

Genesio donne des nouvelles de Mandanda

Le portier titulaire du Stade Rennais a cédé sa place en début de seconde mi-temps à Dogan Alemdar. Bruno Genesio s’est toutefois voulu rassurant pour Steve Mandanda. Au micro de RMC Sport, l’entraîneur du SRFC a indiqué que son gardien souffre d’une « petite douleur au niveau de l’adducteur ». Raison pour laquelle il a préféré « ne pas prendre de risque » en laissant le portier de 37 ans sur l’aire de jeu.

Reste maintenant à connaître la gravité et le cas échéant la durée d’indisponibilité de l’ancien Marseillais. Lequel a signé son retour en équipe de France lors de la dernière trêve internationale. Avec le possible forfait de Mike Maignan, le gardien du SRFC peut espérer être de l’aventure au Qatar lors du Mondial. À condition d’être épargné par l’hécatombe actuelle qui touche les champions du monde en titre.