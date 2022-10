FC Nantes : La joie d'Ignatius Ganago après son but victorieux

Auteur du but de la victoire pour le FC Nantes, Ignatius Ganago est revenu sur ce moment fabuleux qu'il a vécu hier soir à la Beaujoire contre Qarabag.

Au terme d'un match difficile, le FC Nantes est finalement parvenu à s'imposer contre Qarabag en Ligue Europa. Un succès qui permet aux Canaris de rêver d'une qualification pour la suite de la compétition. Cette victoire, le FCN la doit en grande partie à Ignatius Ganago, auteur du but de la victoire dans le temps additionnel. Un moment très fort en émotion, comme l'atteste l'attaquant camerounais.

"Ils ont fait une erreur, on savait très bien qu’ils allaient en faire. Pedro récupère bien la balle et j’ai plus qu’à finir donc tant mieux. On n’a pas lâché, on a continué d’y croire et on a eu des occasions pour. C’est ce qui nous a donnés la force de continuer et avec ces supporters qui nous ont poussés jusqu’au bout, ça donne envie de faire encore plus. C’est ces ambiances et ces moments-là qu’on aime vivre, c’est un bon match on profite de ça."