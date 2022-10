Montpellier HSC : Romain Pitau se confie avant d'affronter le SRFC

Publié par Thomas G. le 28 octobre 2022 à 14:11

Toujours en crise après quatre défaites consécutives, l'entraîneur du Montpellier HSC s'est exprimé avant le déplacement à Rennes ce dimanche.

Montpellier HSC : Romain Pitau évoque le déplacement à Rennes

Les premiers jours de Romain Pitau à la tête du Montpellier HSC s’avèrent plus compliqués que prévus. Le nouvel entraîneur du MHSC a perdu son premier match face à l’Olympique Lyonnais à la dernière minute. Romain Pitau sera également privé de Jonas Omlin et Stephy Mavididi pour le match face au Stade Rennais. Malgré cette série de mauvaises nouvelles, le nouvel homme fort du MHSC garde espoir et souhaite stopper la crise à Rennes. L’entraîneur montpelliérain était présent en conférence de presse à deux jours du match. Romain Pitau a déclaré :

« Il faut savoir ce qu’on veut et où on veut aller,montrer de la rigueur et de la discipline. On fait un gros travail au quotidien là-dessus, j’ai senti des joueurs concernés. Rennes est une très bonne équipe qui fait largement partie du top 5, il faudra aller là-bas avec beaucoup de courage et de solidarité. »

Romain Pitau se méfie de la qualité de l’effectif du Stade Rennais, mais le MHSC doit réagir pour éviter une cinquième défaite consécutive. L’objectif est clair pour les Héraultais, gagner à Rennes pour s’éloigner de la zone rouge et revenir en première partie de tableau.

MHSC : Une victoire pour se rapprocher de l’objectif

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, souhaite que son équipe prenne 6 à 8 points sur les trois derniers matchs avant la trêve. Si cet objectif est atteint, l’intérim de Romain Pitau pourrait être prolongé jusqu’à la fin de la saison. Le programme du Montpellier HSC s'annonce chargé avant la Coupe du Monde, après le déplacement à Rennes, le MHSC va à Clermont puis reçoit Reims. Deux matchs plus abordables pour les hommes de Romain Pitau qui pourraient donc parvenir à atteindre l’objectif fixé par le président.

Le Montpellier HSC pourra compter sur le retour de Mamadou Sakho qui devrait faire son retour dans le groupe. L’international français postule pour une place de titulaire dans le onze de Romain Pitau.