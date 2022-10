OL : Lukeba révèle ce qui a changé à Lyon avec Laurent Blanc

Publié par Jules le 28 octobre 2022 à 23:01

Avant la rencontre entre l' OL et le LOSC ce dimanche, Castello Lukeba est revenu sur les changements apportés par Laurent Blanc à Lyon.

OL : Un changement de système qui convient à Lukeba

L'un des grands changements apporté par Laurent Blanc à l' OL, c'est le passage à une défense à trois centraux, un principe de l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France. Questionné sur cette réorganisation tactique lors de la conférence de presse d'avant-match, Castello Lukeba a avoué se sentir plutôt bien dans ce système de jeu. "Je me sens bien dans ce système à trois défenseurs, j’y ai déjà joué, j’ai l’habitude."

Ce système de jeu, en plus de permettre le retour de Jérôme Boateng sur la pelouse, permet surtout à Nicolas Tagliafico et Malo Gusto d'être davantage portés vers l'avant, tout en ayant moins de tâches défensives à effectuer. Lors du deuxième match de Laurent Blanc sur le banc de l' OL la semaine passée, son plan a plutôt bien fonctionné puisque les Lyonnais se sont imposés, notamment grâce à une grosse activité des deux latéraux devenus pistons.

Castello Lukeba veut travailler plus pour jouer plus

Comme on a pu le voir contre le Montpellier HSC, avec les retours d'Houssem Aouar et de Jérôme Boateng dans le onze de l' OL, l'arrivée de Laurent Blanc bouscule le groupe établi par Peter Bosz depuis le début de la saison dernière. En effet, l'ancien coach du PSG donne sa chance à tout le monde, et Castello Lukeba est conscient que rien n'est acquis et qu'il doit encore travailler pour pérenniser sa place au sein de la défense de l'Olympique Lyonnais.

"Mon objectif, c'est d'être à chaque match sur le terrain. Avec un nouveau coach, tout est remis en question, je dois continuer à donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement et à chaque match."

Le meilleur exemple de ce bouleversement de la hiérarchie est sans doute le retour d'Houssem Aouar en tant que titulaire. Auteur du premier but lyonnais, le milieu de terrain courtisé par des gros clubs européens, pourrait bien retrouver sa place de cadre à l' OL dès cette saison, grâce à Laurent Blanc.