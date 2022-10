PSG Mercato : Barça, coup de théâtre pour le transfert de Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 28 octobre 2022 à 15:31

Jugé devant les tribunaux de Barcelone pour son transfert au Barça en juillet 2013, l’attaquant du PSG, Neymar, vient de recevoir une nouvelle incroyable.

PSG Mercato : Neymar hors de danger pour son transfert au Barça

Neymar n’est plus poursuivi pour son transfert du FC Santos au FC Barcelone en juillet 2013 pour 88 millions d’euros. En effet, alors que le milieu offensif du Paris Saint-Germain faisait l'objet d'un procès pour sa signature chez les Blaugranas, le parquet de Barcelone a retiré ce vendredi ses accusations contre le joueur de 30 ans et les autres accusés, à en croire RMC Sport. Si le parquet avait requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour Neymar et les autres accusés dans un premier temps, le procureur a finalement annoncé « retirer l'accusation contre tous les prevenus et pour tous les faits » qui leur sont reprochés.

Pour rappel, le fonds DSI, qui détenait 40% des droits du coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé à l’époque du transfert, estime que l’accord entre Santos et le Barça avait été sous-évalué. La justice espagnole cherchait donc à déterminer dans ce procès si la société d’investissement brésilienne avait été escroquée durant ce transfert. Le quotidien Le Parisien explique que DIS, qui a touché 6,8 millions d’euros sur les 17,1 officiellement versés à Santos, réclamait 35 millions d’euros, le montant que cette société estime avoir perdue dans cette affaire. Neymar et sa famille ont toujours nié toute irrégularité lors des audiences. Mais quoique libéré de ce poids, le protégé de Christophe Galtier n’a pas pour autant fini avec les polémiques extra-sportives.

PSG : Neymar déclenche une polémique au Brésil

Neymar est toujours au cœur d'une polémique au Brésil. En effet, comme lors de sa première élection en janvier 2019, la star du Paris Saint-Germain a publiquement affiché son soutien au président sortant Jair Bolsonaro. Le natif de Mogi das Cruzes a même promis de lui dédier son premier but à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022. Une prise de position qui agace au niveau de la fédération brésilienne de football. Ce vendredi, le journal L’Équipe révèle que le sélectionneur Tite et les joueurs de la Seleção avaient pris l’engagement en septembre de ne pas prendre parti dans les sujets liés à la campagne présidentielle. La volte-face unilatérale de Neymar ne plaît donc pas forcément au niveau de la sélection.