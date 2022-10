Barça Mercato : Le FC Barcelone choisit le remplaçant de Busquets

Publié par Thomas G. le 28 octobre 2022 à 22:31

Toujours en quête d'un successeur digne de ce nom à Sergio Busquets, le Barça aurait jeté son dévolu sur une superstar de Premier League.

Sergio Busquets dispute sa dernière saison avec son club formateur, le FC Barcelone. L’international espagnol quittera le Barça à l’expiration de son contrat le 30 juin 2023. Le milieu de 34 ans pourrait tenter un nouveau challenge en signant en MLS. Dans le même temps, le FC Barcelone recherche activement son remplaçant pour trouver la perle rare. Les Blaugranas ont multiplié les pistes : Ruben Neves, Martin Zubimedi, Youri Tielemans, Jorginho ou encore N’Golo Kanté ont été ciblés.

Selon les informations de Relevo, le FC Barcelone a pris une grande décision concernant le successeur de Sergio Busquets. Le média espagnol indique que l’international français, N’Golo Kanté serait le grand favori. Les dirigeants du Barça estiment que le milieu de Chelsea a toutes les qualités nécessaires pour reprendre le flambeau après la légende Busquets. Un champion du monde pourrait ainsi remplacer un autre champion du monde au Barça. En cas de signature au FC Barcelone, N’Golo Kanté retrouverait deux de ses coéquipiers en Equipe de France : Jules Koundé et Ousmane Dembélé. La sitution contractuelle du milieu de Chelsea est également un avantage, l’international français pourra s’engager libre dès janvier dans le club de son choix. Une aubaine pour le FC Barcelone qui doit faire des économies après l’élimination en Ligue des Champions.

Barça Mercato : Les Blaugranas veulent frapper fort en janvier

Après la nouvelle défaite 3-0 face au Bayern Munich le constat est sans appel, les Blaugranas ne sont plus au niveau des meilleures équipes européennes. Les dirigeants barcelonais veulent rattraper ce retard en se renforçant sur le marché des transferts. Le Barça souhaiterait recruter deux joueurs supplémentaires lors du mercato hivernal. La priorité des Catalans est d’enrôler un nouveau latéral droit et un milieu de terrain. L’objectif est d’augmenter la concurrence et l’homogénéité dans l’effectif de Xavi.