PSG Mercato : Une star de Premier League à un pas du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2022 à 05:06

Luis Campos et Christophe Galtier travaillent déjà sur son effectif pour la saison prochaine. Une star de Premier se rapprocherait ainsi à grands pas du PSG.

PSG Mercato : Un Champion du Monde 2018 veut quitter Chelsea

Nasser Al-Khelaïfi pourrait réaliser l’un des rêves du Paris Saint-Germain l’été prochain. Cible de longue date du club de la capitale, un international français aurait de fortes chances de débarquer chez les Rouge et Bleu à l’issue de la saison en cours. Forfait pour la Coupe du Monde au Qatar en raison d’une vilaine blessure aux ischios, N’golo Kanté souhaiterait quitter Chelsea l’été prochain.

Arrivé en juillet 2016 en provenance de Leicester City contre un chèque de 35,8 millions d’euros, le milieu de terrain de 31 ans est régulièrement en proie à des blessures depuis quelques mois. Et pour l’entourage du Champion du Monde 2018, la direction des Blues se sert aujourd’hui de sa condition physique pour justifier sa non-prolongation.

Lié au club londonien jusqu’au 30 juin prochain, Kanté ne souhaiterait plus poursuivre l’aventure à Stamford Bridge. Sauf surprise, l’ancien milieu défensif du SM Caen se dirigerait tout droit vers un départ libre l’été prochain. Et selon les dernières informations en provenance de l’étranger, le Paris SG pourrait être la future destination du coéquipier de Thiago Silva.

Mercato PSG : N'Golo Kanté ouvert à un retour en France

Après plusieurs rendez-vous manqués, le mariage entre le Paris Saint-Germain et N'Golo Kanté va-t-il enfin avoir lieu au terme de l’exercice 2022-2023 ? D’après le média Todo Fichajes, c’est la tendance la plus plausible pour l’avenir du natif de Paris. En effet, la source espagnole explique que l’ancien protégé de Thomas Tuchel serait désormais ouvert à un retour en France afin d’enfiler le maillot du club phare de sa ville natale. D’autant que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir un salaire plus important que ce que Chelsea lui propose pour parapher un nouveau bail de courte durée.

Affaire à suivre donc…