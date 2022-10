FC Nantes : Cascade d'absents pour le FCN, la compo face au CF63 !

Publié par Enzo Vidy le 29 octobre 2022 à 21:47

Une semaine après la polémique face à Nice, le FC Nantes reçoit le CF63 à la Beaujoire et doit faire face à de nombreuses absences

FC Nantes : Alban Lafont et Kader Bamba suspendu, Traoré toujours out

Mercredi, la commission de discipline a tranché après la fin de match plus que mouvementé à l'Allianz Riveira face à l'OGC Nice le week-end dernier. Les Canaris n'ont pas été épargnés par la Ligue, et vont devoir se passer d'Alban Lafont et de Kader Bamba, tous deux suspendus suite à leur carton rouge reçu par Francois Letexier le week-end dernier. En ce qui concerne le latéral nantais Charles Traoré, ce dernier n'est pas encore prêt pour faire partie du groupe qui affrontera le Clermont Foot demain après-midi à la Beaujoire.

Pour le reste, Antoine Kombouaré devrait pouvoir compter sur les mêmes joueurs qui sont allés chercher un succès précieux dans les ultimes secondes face à Qarabag jeudi soir.

FC Nantes : Confirmer la bonne dynamique

Les Canaris semblent retrouver des plumes depuis deux semaines. Facile vainqueur du Stade Brestois le 16 octobre dernier (4-1), les hommes d'Antoine Kombouaré ont ramené un bon point de Nice la semaine dernière et auraient dû gagner la rencontre. Jeudi en Ligue Europa, les nantais ont arraché un succès qui leur permet de rêver à une qualification en cas de victoire lors du dernier match face à l'Olympiakos jeudi prochain.

Demain, devant un public encore sous le coup de l'euphorie après l'incroyable scénario de jeudi soir, le FC Nantes à l'occasion de s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge, et même de se rapprocher de la première partie de tableau. Le succès est donc impératif demain pour les Canaris face au CF63

La compo probale du FC Nantes face au CF63 :

Gardien : Descamps

Défenseurs : Appiah, Girotto, Pallois, Merlin

Milieux : Moutoussamy, Chirivella, Blas, Sissoko, Simon

Attaquants : Ganago