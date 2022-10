OL - LOSC : La compo de Lyon avec un retour surprise en défense

Publié par Ange A. le 30 octobre 2022 à 08:47

Un défenseur devrait effectuer son retour dans le onze lyonnais pour le choc entre l’ OL et le LOSC ce dimanche au Groupama Stadium.

OL - LOSC : Un autre indésirable de retour dans le onze

Victorieux de Montpellier (1-2) lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais va tenter de signer un nouveau succès ce dimanche. L’ OL joue gros lors de la 13e journée de Ligue 1 avec la réception du LOSC, l’une des équipes en forme du championnat. Actuel 6e au classement, le club nordiste vient d’aligner trois victoires et dispose de cinq unités d’avance sur Lyon avant leur confrontation. Pour cette affiche, Laurent Blanc ne pourra pas compter sur Sinaly Diomandé. Le défenseur ivoirien avait écopé d’un carton rouge contre le MHSC suite à un accrochage avec Stephy Mavididi également exclu. En l’absence de Diomandé, Laurent Blanc devrait titulariser un autre défenseur placardisé par Peter Bosz. Damien da Silva devrait retrouver le onze lyonnais contre Lille.

Lyon avec Damien da Silva contre Lille

Le défenseur central âgé de 34 ans pourrait honorer sa première titularisation contre le LOSC. Il était entré en jeu lors des deux sorties inaugurales de Laurent Blanc. L’ancien du Stade Rennais a déjà disputé quatre rencontres (109 minutes) cette saison. Il devrait être aligné dans la défense à trois aux côtés de Jérôme Boateng et Castello Lukeba. Pour le reste, le coach de l’ OL devrait composer avec du classique. Lopes va garder les cages. Le milieu lyonnais sera composé d’Houssem Aouar, Maxence Caqueret et Thiago Mendes. Malo Gusto et Nicolas Tagliafico seront chargés de l’animation des couloirs. Alexandre Lacazette sera encore aligné en pointe aux côtés de Moussa Dembélé. À noter que cette rencontre sera la première pour Laurent Blanc au Groupama Stadium.

La compo probable de Lyon contre Lille

Gardien : Lopes

Défenseurs : Da Silva, Boateng, Lukeba

Milieux : Gusto, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar, Tagliafico

Attaquants : Lacazette (cap), Dembélé.