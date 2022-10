PSG mercato : Neymar reçoit une extraordinaire nouvelle après Troyes

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 19:55

Au lendemain de sa nouvelle prestation de haute volée avec le PSG, Neymar a reçu une extraordinaire nouvelle concernant son transfert au Barça en 2013.

PSG Mercato : Neymar mis hors de danger à Barcelone

C’est la fin d’une longue affaire pour Neymar et ses parents. L'épisode judiciaire concernant son transfert de Santos au FC Barcelone en juillet 2013 contre un chèque de 88 millions d’euros est désormais terminée. Déjà le vendredi, la presse espagnole avait annoncé que le parquet de Barcelone avait finalement pris la résolution de retirer l'ensemble des accusations de corruption et de fraude contre l’attaquant du du Paris Saint-Germain, ses parents et les anciens dirigeants du FC Barcelone.

Et ce dimanche, le quotidien catalan Sport confirme que le protégé de Christophe Galtier a effectivement été mis hors de cause par la justice espagnole des accusations de fraude et de corruption de la part du fonds DIS, qui détenteur 40 % des droits de Neymar à l'époque. Initialement, le parquet de Barcelone avait requis deux ans de prison et 10 millions d’euros d'amende à l'encontre du partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’accusateur de Neymar va assumer toutes les dépenses liées à ce procès.

Mercato PSG : Le fonds DIS sommé de payer pour Neymar

Devant l'absence de preuves pour justifier les accusations de fraude et de corruption de la part du fonds d’investissement brésilien DIS, Neymar, son père, les dirigeants de Santos et les anciens présidents du Barça Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu ont tous été blanchis par la justice espagnole. La décision du parquet est claire : toutes les accusations du groupe DIS ont été retirés et le fonds d’investissement brésilien va devoir payer les frais du procès. Après la décision du Parquet, Neymar a réagi vendredi sur les réseaux sociaux en écrivant notamment sur son compte Twitter : « Crois en toi et Dieu te montrera à quel point tu es fort. »