Stade Rennais : Le SRFC sur le podium, la réaction de Genesio

Bruno Genesio s’est livré après la nouvelle du Stade Rennais contre Montpellier. Le SRFC l’a emporté (3-0) contre le MHSC.

Le Stade Rennais est l’équipe en forme du championnat. Dimanche, le SRFC a signé un nouveau succès contre le Montpellier Hérault SC lors de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le club breton l’a emporté (3-0) au Roazhon Park. Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri ont permis à Rennes de signer son cinquième succès de rang en championnat. Cette victoire permet à Bruno Genesio et ses poulains de conforter leur troisième sur le podium. Ce succès permet aux Rennais d’oublier leur nul frustrant contre Fenerbahçe (3-3) jeudi en Ligue Europa. Rennes s’est fait reprendre par le club turc alors qu’il disposait d’un avantage de trois buts à la mi-temps. Entraîneur des Rouge et noir, Bruno Genesio a d’ailleurs livré son analyse après ce carton contre le club de l’Hérault.

Le coach du Stade Rennais est ravi du nouveau succès de son équipe en championnat. Il attendait un réveil de ses poulains après leur contreperformance contre Fenerbahçe.

« Globalement c’est un très bon match, avec trois jolis buts, des situations, des enchaînements de haut niveau, et encore zéro but encaissé. […] Mentalement, j’attendais qu’on montre autre chose que notre fin de match contre Fenerbahçe (3-3). Il fallait gagner, on l’a fait avec la manière et encore une fois un état d’esprit irréprochable. On dégage plus d’assurance et de maîtrise ces derniers temps. C’est difficile de comparer avec les autres, mais je prends beaucoup de plaisir à voir jouer mon équipe. Je suis fier. »