OL Mercato : Blanc séduit par une recrue de l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2022 à 10:19

Laurent Blanc a bien apprécié la prestation d’une recrue estivale de l’ OL, qu’il a fait jouer pour la première fois contre le LOSC.

OL : Blanc sous le charme de la recrue Johann Lepenant

Après avoir fait la revue de l'effectif de l’ OL et apprécié l’engagement de chacun des joueurs à l’entrainement et pendant les matchs, Laurent Blanc a une idée claire sur son effectif. Il a souligné le changement positif sur l’état d’esprit de l'équipe, à la suite des deux victoires à Montpellier (1-2) et contre Lille OSC à Lyon (1-0). « Le changement de mentalité est sans doute le plus gros progrès depuis trois semaines que je suis là. […] Il y a beaucoup de satisfaction », a-t-il fait remarquer.

Et parmi les satisfactions individuelles de l’Olympique Lyonnais, figure un milieu de terrain recruté cet été, Johann Lepenant. Laurent Blanc l’a fait entré en jeu dès la reprise de la deuxième période, à la place de Damien Da Silva. Un changement tactique qui a permis à l’entraineur des Gones de faire des ajustements. Et il a aimé la prestation du milieu défensif de 20 ans.

« Le petit Johann a défendu en avançant de manière merveilleuse. Il l’avait fait durant la semaine lors d’une opposition et il avait été très bon. J’ai trouvé un joueur qui défend bien, mais surtout en allant de l’avant », a-t-il souligné.

Le coach de Lyon promet d'aligner le jeune défenseur plus souvent

Lors du premier match de Laurent Blanc avec l’ OL contre le Stade Rennais, à Rennes, Johann Lepenant n’était pas dans le groupe. Convoqué lors du deuxième match à Montpellier, il était resté sur le banc de touche. C’était donc sa première apparition sous l'ère Blanc. Et il a donné pleinement satisfaction au Cévenol, qui ne tarit pas d’éloges sur le jeune joueur recruté au SM Caen.

« Je ne l'ai pas utilisé pour l'instant, mais je le ferai. C'est un joueur qui a démontré qu'il pouvait jouer. Johann sera dans le futur un des footballeurs qui sera dans l'équipe », a annoncé Blanc.

Notons que Peter Bosz avait titularisé Lepenant 8 fois en 9 matchs, avant son départ de l' OL.