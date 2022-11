FC Nantes : Une recrue décevante du FCN passe aux aveux

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2022 à 13:43

Recrue estivale du FC Nantes, Moussa Sissoko est passé aux aveux sur sa forme depuis son arrivée chez les Canaris, pendant le mercato d’été 2022.

Le FC Nantes en difficulté en Ligue 1 et en coupe d'Europe

Les prestations de Moussa Sissoko avec le FC Nantes ne sont pas satisfaisantes. Il est sous le feu des critiques depuis sa signature chez les Canaris en juillet. La direction du FCN et l’entraineur Antoine Kombouaré attendent pourtant beaucoup de l'expérimenté milieu de terrain. Mais en trois mois de compétition, il n’apporte toujours pas son expérience et sa touche technique aux Canaris. Et cela se ressent sur le rendement du collectif, surtout dans l’entre-jeu où il devrait être le grand patron.

Le FC Nantes va mal en championnat et pointe à la 15e place à seulement 2 points du RC Strasbourg (17e) et le Stade Brestois (18e), tous deux relégables après 13 journées de Championnat. En Ligue Europa, le club de Loire Atlantique est 3e du groupe G et n’a plus son destin entre les mains, lors de la dernière journée de la phase de poule, pour la qualification au tour suivant.

Moussa Sissoko justifie son début de saison difficile au FCN

Moussa Sissoko est conscient des attentes de ses coéquipiers et d’Antoine Kombouaré, mais il évoque une blessure qui l’a diminué, en tout début de saison.

« Je ne suis pas satisfait. Je sais que je peux beaucoup, beaucoup mieux faire, mais malheureusement j’ai été freiné par ma blessure. Je ne veux pas dire que mes prestations ne sont pas très bonnes de ce fait, mais ça a joué. J’arrive dans un nouveau collectif. Il y a aussi des choses qui se sont passées dans ma famille. C’est un mélange de tout ça qui fait que peut-être qu’on n’a pas encore vu le réel Moussa Sissoko », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Ouest-France.

Le milieu de terrain des Canaris promet de vite rebondir

Le joueur de 33 ans promet de se remettre rapidement au niveau auquel il est attendu, afin d’aider le FC Nantes à remonter la pente.

« Aujourd’hui, vu mon passé, c’est normal qu’on puisse attendre beaucoup plus de moi. J’en suis conscient. Mais je ne me cache pas derrière tout ça. Je suis fort mentalement. Je suis déjà passé par des périodes similaires. J’ai toujours su rebondir » a-t-il rassuré.

Moussa Sissoko a disputé 13 matchs, soit 7 en Ligue 1, 5 en Ligue Europa et le trophée des champions, pour un seul but en championnat. Parlant d’expérience, le N°17 du FC Nantes a joué en Premier League avec Newcastle United (2013-2016), Tottenham (2016-2021) et Watford FC (2021-2022). International français, il compte 71 sélections pour 2 buts inscrits.