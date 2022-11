OM : Le groupe de Tudor pour le choc contre Tottenham est tombé

Publié par JEAN-LUC D le 01 novembre 2022 à 18:13

À quelques heures du choc de Ligue des Champions contre Tottenham, au Stade Vélodrome, l’ OM a dévoilé le groupe convoqué par son entraîneur Igor Tudor.

OM-Tottenham : Un retour de taille dans le groupe d’Igor Tudor

Plus aucun calcul à faire ce mardi soir au Stade Vélodrome. Battue par l’Eintracht Francfort lors de la cinquième journée, l’Olympique de Marseille doit impérativement s'imposer face à Tottenham pour disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour y parvenir, Igor Tudor peut s’appuyer sur un groupe au complet pour affronter les Spurs.

Absent lors des dernières rencontres des Marseillais, le défenseur central international ivoirien, Éric Bailly (28 ans) est bel et bien de retour parmi ses coéquipiers et devrait même être aligné au coup d’envoi du match, aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, selon L’Équipe. Au milieu de terrain, le choix du successeur de Jorge Sampaoli devrait se porter sur la paire Valentin Rongier-Jordan Veretout. Dans les couloirs de la défense, les titulaires Nuno Tavares, à gauche, et Jonathan Clauss, à droite, devraient bien tenir leurs places. Devant, Mattéo Guendouzi et Amine Harit vont accompagner Alexis Sanchez.

De son côté, RMC Sport assure qu’Igor Tudor envisagerait d’opérer des choix forts ce soir face à Tottenham. Ainsi, Mattéo Guendouzi, très utilisé depuis le début de la saison, devrait retrouver sa place de sentinelle devant la défense, aux côtés de Veretout. En attaque, le technicien croate hésiterait encore entre Cengiz Under ou Dimitri Payet pour accompagner Amine Harit et Alexis Sanchez.

Le groupe des 20 joueurs retenus par Tudor pour OM-Tottenham

Gardiens : Pau Lopez, Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu

Défenseurs : Chancel Mbemba, Éric Bailly, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Issa Kaboré, Sead Kolasinac

Milieux : Mattéo Guendouzi, Gerson, Valentin Rongier, Amine Harit, Jordan Veretout

Attaquants : Luis Suarez, Cengiz Under, Alexis Sanchez, Dimitri Payet.