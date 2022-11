Stade Rennais : Le SRFC pourrait affronter un géant européen

Publié par Thomas G. le 02 novembre 2022 à 21:18

Rattrapé en fin de match lors du choc face à Fenerbahçe, le Stade Rennais pourrait finir deuxième et affronter une grosse écurie européenne.

Stade Rennais : Le SRFC pourrait affronter une grosse écurie européenne

Le match nul concédé en fin de match face au Fenerbahçe pourrait coûter cher au Stade Rennais. Les Rouge et Noir sont 2es de leur groupe avant d’affronter l’AEK Larnaca. Si les Stambouliotes remportent leur dernier match en marquant plus de buts que les Rennais, le SRFC passera alors par la case barrage. Le Stade Rennais et Fenerbahçe sont en tête avec 11 points et la différence de buts sera très importante. Les hommes de Bruno Genesio devront donc gagner demain soir avec la manière avec l'objectif de mettre un maximum de buts.

Le Stade Rennais pourrait également finir 2e du groupe et affronter une équipe issue de la Ligue des Champions. Les Rouge et Noir sont susceptibles d’être opposées au FC Barcelone, l’Ajax Amsterdam, le Sporting ou encore le Bayer Leverkusen. Les hommes de Bruno Genesio pourraient donc accueillir le Barça de Xavi dans les prochains mois.

Le SRFC veut néanmoins éviter ce cas de figure en reprenant la première place à Fenerbahçe grâce à un gros match demain soir. Si les Bretons terminent premier, ils auront l'occasion de croiser la route d’une grosse écurie europenne en 8e de finale. Ces dernières années, les joueurs du SRFC ont gagné en maturité en coupe d’Europe en inquiétant des grosses écuries europénnes comme Arsenal, Tottenham ou encore Fenerbahçe.

Stade Rennais : Le SRFC sécurise l’avenir

Le Stade Rennais a officialisé la prolongation de Désiré Doué, l’espoir français est désormais lié avec le SRFC jusqu’en 2025. Ce nouveau contrat arrive quelques semaines après la prolongation de Lovro Majer qui a signé jusqu’en 2027. Le Stade Rennais confirme sa volonté de sécuriser l’avenir avec ces deux prolongations et le mercato estival. Les Rouge et Noir veulent miser sur la jeunesse comme en témoigne ces prolongations et les arrivées d’Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri.