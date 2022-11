PSG Mercato : Une signature sensationnelle imminente à Paris

Publié par Ange A. le 03 novembre 2022 à 05:08

Le PSG envisage de boucler une signature en attaque. Le club francilien souhaite finaliser ce dossier avant le début de la Coupe du monde.

PSG Mercato : Une grosse signature dans les tuyaux à Paris

Le Paris Saint-Germain devrait encore accueillir un renfort en attaque. Au vu de la mauvaise passe d’Hugo Ekitike, la signature d’un nouvel attaquant serait à l’étude au PSG. Un nouvel élément offensif pourrait donc débarquer à Paris lors du prochain mercato. Outre ce dossier, les dirigeants parisiens travailleraient sur une autre opération d’envergure en interne. Comme l’indique L’Équipe, le club francilien souhaite offrir un nouveau contrat à Lionel Messi. Le contrat de La Pulga à Paris expire en juin 2023. Son nom est d’ailleurs associé à certaines écuries. Un retour de Messi au Barça et un départ à l’Inter Miami en MLS sont évoqués. Sauf que le board francilien n’envisage pas un quelconque départ du septuple Ballon d’or. Des discussions auraient déjà été amorcées entre les différentes parties.

Messi parti pour prolonger avec Paris ?

Selon le quotidien sportif, Lionel Messi s’épanouit dans la capitale. Ses performances avec le Paris Saint-Germain l’attestent. L’attaquant argentin en est déjà à 12 réalisations et 14 offrandes en 18 matchs cette saison. L’ancien blaugrana a déjà fait mieux que lors de sa première saison avec les Rouge et bleu. Il n’avait inscrit que 11 buts et offert 15 passes décisives en 34 matchs la saison dernière. Pour faciliter son intégration, il suivrait également des cours de français. De bon augure avant la prolongation de son contrat avec Paris.

Le journal croit savoir que les hautes sphères parisiennes souhaitent boucler ce dossier le plus tôt. Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes voudraient que Messi prolonge avant le début de la Coupe du monde. Le coup d’envoi du Mondial au Qatar est prévu le dimanche 20 novembre.