SRFC : Genesio lance une petite pique à Marseille avant Larnaca

Bruno Genesio s’est exprimé en marge de la réception de Larnaca ce jeudi en Ligue Europa. Le coach du SRFC ne souhaite pas imiter Marseille.

Malgré son nul fou contre Fenerbahçe (3-3), le Stade Rennais peut toujours espérer finir en tête de son groupe. Le club breton doit espérer un faux pas du club turc contre le Dynamo Kiev et réaliser un meilleur résultat contre l’AEK Larnaca. Le club breton reçoit son adversaire chypriote ce jeudi au Roazhon Park lors de la 6e journée de la Ligue Europa. En marge de cette rencontre, Bruno Genesio s’est livré sur les clés de cette rencontre. S’il vise la victoire, le coach du SRFC ne souhaiite pas voir son équipe attaquer à tout-va.

« L’erreur à ne pas faire, c’est d'attaquer le match contre Larnaca en se disant qu’il faut marquer quatre, trois ou cinq buts. Il faut l’attaquer en se disant qu’il faut le gagner, déjà. Faire un bon match et gagner, car on aurait l’air idiot de ne pas le gagner et de ne pas profiter d’une éventuelle contre-performance de Fenerbahçe. »