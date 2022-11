OL : Une grande décision tombe pour Lyon-OGC Nice !

En vue du choc OL-OGC Nice le 11 novembre prochain, la ville de Lyon a pris une décision importante affectant les supporters azuréens.

Dernière ligne droite pour l’Olympique Lyonnais avant la Coupe du Monde. Après ses deux victoires importantes contre Montpellier et Lille, le club rhodanien souhaite surfer sur cette belle dynamique lors des prochaines journées mais voit se dresser devant lui une montagne. Pour leurs deux dernières rencontres avant la trêve, les Gones devront en effet se confronter dans un premier temps à l’ OM, puis l’OGC Nice. Face aux Aiglons justement, l’ OL a appris une grande nouvelle concernant le déplacement des supporters visiteurs.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Préfecture du Rhône annonce en effet que le choc OL-OGC Nice se déroulera sans les supporters du Gym, dans le but de prévenir tout débordement. Si la rivalité entre l’équipe de Lucien Favre et l’Olympique Lyonnais n’est pas électrique, les récents débordements survenus dans les enceintes de football en France ont poussé le préfet à prendre cette décision.

" La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le 11 novembre 2022 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice, ou se comportant comme tel. C'est-a-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon. " peut-on lire dans le communiqué qui précise qu'il sera interdit " d'accéder au Groupama Stadium de Décines Charpieu et à ses abords le 11 novembre 2022 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice, ou se comportant comme tel, dans le périmètre situé sur les communes de Décines et Meyzieu (zone du stade). "