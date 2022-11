OM : Une figure de Marseille tacle la gestion d’Igor Tudor

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2022 à 18:09

Après l’élimination de l’ OM en Ligue des Champions, Igor Tudor est sous le feu des critiques. Mathieu Valbuena a fustigé le management du Croate.

OM : Mathieu Valbuena tacle les choix discutables d’Igor Tudor

C’est une énorme désillusion pour l’ OM en Ligue des Champions. Mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile face à Tottenham (1-2). Une défaite qui coûte chère, puisque les Marseillais, 4es du groupe D, sont éliminés de toute compétition européenne. Une grosse déception pour les supporters marseillais, qui rêvaient de voir leur équipe aller le plus loin possible sur la scène européenne.

Dans une longue interview accordé à So Foot, Mathieu Valbuena est revenu sur cette terrible élimination de son ancien club et n’a pas caché sa profonde déception. « Finir dernier de ce groupe, alors que tu avais la troisième place en main jusqu’à la dernière seconde, c’est un échec », a expliqué l'ancien Phocéen, tout en affichant son mécontentement vis-à-vis du coaching d’Igor Tudor. Comme bon nombre de supporters marseillais, Mathieu Valbuena estime que le technicien croate s’est totalement trompé dans ses choix « discutables » et « ses changements incompréhensibles ».

« Quand tu joues le match de l’année et que tu ne fais pas entrer Payet... Même s’il n’est pas en grande forme, dans une fin de match comme ça, il peut faire différence sur coup franc, ou sur un geste. Pareil : sortir Clauss pour Kaboré, sans lui jeter la pierre, ce n’était pas le choix le plus judicieux. Quand tu jettes ton dévolu sur un match qui conditionne ta saison, l’avenir de ton club, ces choix laissent perplexes », a-t-il ajouté.

OM : Mathieu Valbuena déplore le manque de communication

L’autre reproche fait à Igor Tudor, ce sont ses erreurs de communication. Alors qu’un nul aurait suffi à l’ OM pour être reversé en Ligue Europa, Igor Tudor ne voulait pas communiquer cette information à ses joueurs dans l’optique d’éviter de perturber ses éléments. Les Phocéens se sont alors projetés vers l’avant. Résultat, ils ont encaissé un second but en toute fin de rencontre. Un manque de communication vivement critiqué par Mathieu Valbuena.

« Que les joueurs n'aient pas été mis au courant du résultat de Francfort, c'est lunaire, peste le joueur de l'Olympiakos. C'est une faute professionnelle. Même si on a envie de jouer la qualification, à ce moment, on doit sécuriser au moins la place en C3. Cela aurait été une déception, mais aussi un moindre mal », a-t-il déploré.

Éliminé de toute compétition européenne, l’ OM devra désormais se contenter que du championnat de France. Les Marseillais devront aller chercher une place sur le podium pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.