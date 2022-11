ASSE : Arbitrage, les joueurs de Saint-Étienne se mettent à niveau

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2022 à 20:39

L’ ASSE se met à niveau sur les nouvelles règles de l’arbitrage. L’équipe stéphanoise a échangé, ce jeudi, avec Direction Technique de l'Arbitrage.

Les joueurs de l' ASSE à l'école de la Direction Technique de l'Arbitrage

L’ ASSE s’est entrainée, ce jeudi, pour préparer le match contre le FC Metz, prévu lundi (20h45). Contrairement à mercredi où l’équipe stéphanoise a eu deux séances (matin et l’après-midi), elle s’est entrainée seulement ce matin. Mais ce n’est pas tout ! Les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont eu droit a une autre séance, mais de formation. La Direction Technique de l'Arbitrage s’est déplacé au Centre sportif Robert Herbin où elle a donné des explications aux joueurs de l’ ASSE sur de nouvelles règles et analyse de certaines situations de jeu. Il y a également eu un temps d'échange sur leurs ressentis avec les émissaires de la DTA. La rencontre avec les deux représentants de la Direction Technique de l'Arbitrage a duré près de 45 minutes.

« Ce jeudi, les Verts et la Direction Technique de l'Arbitrage représentée par Aurélien Petit et Jean-Charles Cailleux se sont donné rendez-vous au Centre sportif Robert Herbin. Au programme, explications, analyse et échanges, afin de mieux appréhender certaines situations rencontrées sur les terrains », a fait savoir le club ligérien, sur son site internet.

Aurélien Petit, arbitre de Ligue 2 BKT et Jean-Charles Cailleux, ex-referee comptant 254 matchs en Ligue 1 et Ligue 2, étaient accompagnés de Michel Girard, ancien arbitre international et Commissaire aux arbitres du club.

Etienne Green, Cafaro et Krasso ont vu rouge !

Reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière, l' ASSE avait été sanctionnée lourdement par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel, en raison du comportement de ses supporters, lors du match décisif des barrages contre l'AJ Auxerre. La LFP avait infligé un retrait de 6 points aux Verts, dont 3 avec sursis, et 6 matchs à huis clos à Geoffroy-Guichard, dont 2 avec sursis. De ce fait, les supporters de l' ASSE sont plus disciplinés cette saison. Les joueurs aussi ! Quoique Étienne Green, Mathieu Cafaro et Jean-Philippe Krasso ont écopé de cartons rouges directs cette saison.