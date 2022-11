OM : Une épée de Damoclès plane déjà sur Igor Tudor avant l'OL

Publié par Timothée Jean le 04 novembre 2022 à 11:37

L’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, se retrouve sous pression avant la réception de l’OL, dimanche prochain. Il n’a plus le droit à l’erreur.

OM : Igor Tudor n’a pas le droit à l’erreur face à l’ OL

Dos au mur, Igor Tudor devra réagir le plus rapidement possible. Depuis mardi dernier, l'entraîneur de l’ OM se retrouve dans une situation inconfortable en raison de la terrible défaite à domicile face à Tottenham en Ligue des Champions. Après une première période aboutie, qui lui a permis de mener au score, la formation phocéenne a tout gâché en deuxième mi-temps et s’est fait renverser dans le temps additionnel. Les Marseillais s’inclinent (1-2) face aux Spurs et sont éliminés de toutes compétitions européennes. Un terrible fiasco européen qui a sérieusement fragilisé Igor Tudor.

Descendu par l’opinion publique, l’entraîneur de l’ OM est sous le feu des critiques. Ses choix tactiques, ses changements incohérents et son entêtement avec certains cadres du vestiaire phocéen sont pointés du doigt. S’il bénéficie toujours du soutien total de son président Pablo Longoria après une série de cinq matchs sans victoires (4 défaites et un nul), Igor Tudor est bien conscient des réalités du football de haut niveau. Il devra rapidement renouer avec la victoire au risque de voir son avenir totalement remis en cause.

Le Croate devra donc s’imposer ce dimanche soir lors de la réception de l’Olympique Lyonnais, car tout autre résultat assombrirait dans de larges proportions son destin à l'Olympique de Marseille. D’ailleurs, Eric Di Meco assure qu’une énième contre-performance face à l’OL passerait très mal auprès du public du Vélodrome.

« Le Vélodrome va être mobilisé. Après Tottenham, les joueurs ont fait un tour pour saluer les supporters. Il y avait de la déception, mais il n’y avait pas de haine. Donc dimanche, ce sera la folie, encore. Par contre, il vaut mieux qu'ils gagnent pour eux parce que sinon, ça peut devenir compliqué », a prévenu le consultant sur RMC Sport .

Le vestiaire de l’OM au bord de l’implosion

Cet Olympico sera ainsi déterminant pour l’avenir d’Igor Tudor à l’ OM. Eric Di Meco est convaincu que c'est désormais un compte à rebours qui est déclenché pour l’entraîneur marseillais, qui risque de perdre une partie de son vestiaire. Car ses choix tactiques passeraient très mal en interne, notamment auprès de Dimitri Payet. Le capitaine marseillais est relégué sur le banc de touche depuis l’entame de la saison. Il a passé l’intégralité du match contre Tottenham sur le banc de touche. Un traitement devenu difficile à encaisser pour le Réunionnais.

En cas d’échec contre l’OL dimanche prochain, il y a de fortes chances que Dimitri Payet pousse un énorme coup de gueule contre le coaching de son entraîneur, à l’instar d’un certain Alexandre Lacazette à Lyon. « Si ça se passe mal, Payet pourrait faire comme Lacazette et sortir le lance-flammes », a estimé Eric Di Méco, convaincu qu’une défaite au Vélodrome contre l’ennemi lyonnais devrait sceller le sort de Tudor à l’OM. Même si la direction de l’Olympique de Marseille n’a pas l’habitude de virer son entraîneur d’un coup de tête ou de lui fixer un ultimatum, force est de constater que les prochaines rencontres des Marseillais seront décisives pour l’avenir d’Igor Tudor.

Deux rencontres décisives pour l’avenir d’Igor Tudor à Marseille

Éliminé de toute compétition européenne, l’Olympique de Marseille, que bon nombre des supporters et observateurs voyaient comme un sérieux prétendant au titre, se retrouve à présent au bord de la crise. Le club phocéen a perdu des points dans la course au podium ces dernières semaines et occupe actuellement la 5e place de Ligue 1. Les Phocéens peuvent encore se relancer dans cette course, à condition de sortir de cette spirale négative.

L’ OM devra s’imposer ce dimanche soir à 20h45 face au rival lyonnais. Et si Igor Tudor est toujours en poste, il faudra aller chercher une victoire la semaine prochaine sur la pelouse de l’AS Monaco. Deux grands rendez-vous qui risquent de définir l’avenir du technicien croate avant le début de la Coupe du Monde.