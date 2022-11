LOSC - SRFC : La compo de Genesio sans son buteur vedette

Publié par Ange A. le 06 novembre 2022 à 08:17

En déplacement sur la pelouse du LOSC ce dimanche, le SRFC devra composer sans Martin Terrier, victime d’une élongation en Ligue Europa.

LOSC - SRFC : Genesio sans Martin Terrier à Lille

Le Stade Rennais est l’équipe en forme du championnat. Le SRFC a aligné cinq victoires depuis la fin de la dernière trêve internationale. En déplacement sur la pelouse du Lille OSC ce dimanche, le club breton va tenter d’étendre sa série de victoires. Les Dogues restent sur une défaite à Lyon (1-0) lors de la dernière journée. Pour cette rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 1, Rennes devra composer sans son meilleur atout offensif. Sorti sur blessure contre Larnaca jeudi en Ligue Europa, Martin Terrier est forfait pour le déplacement à Pierre-Mauroy. L’attaquant rennais, auteur de 11 buts et 4 passes décisives cette saison, souffre d’une élongation. La durée de son absence est estimée à une dizaine de jours.

Un grand retour à Rennes contre le LOSC

Martin Terrier forfait, Bruno Genesio devrait relancer Steve Mandanda contre le Lille OSC. L’ancien portier marseillais était resté sur le banc contre Larnaca en Coupe d’Europe. Le gardien tricolore devrait retrouver sa place dans les cages de Rennes pour ce choc comptant pour la course aux places européennes. Malade, Joe Rodon ne sera pas de la partie contre le LOSC. Christopher Wooh et Arthur Theate vont former la charnière centrale en défense.

Hamari Traoré et Adrien Truffert vont respectivement défendre les flancs droit et gauche de la défense du SRFC. Majer, Ugochukwu et Xeka vont former le trio dans l’entrejeu. Benjamin Bourigeaud, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri seront en charge de l’animation offensive. À noter que l’ancien Niçois est également en verve ces dernières semaines. Il a claqué six buts et délivré deux offrandes lors de ses sept derniers matchs de championnat.

La compo probable de Rennes contre Lille

Gardien : Mandanda

Défenseurs : Traoré, Wooh, Theate, Truffert

Milieux : Majer, Ugochukwu, Xeka

Attaquants : Bourigeaud, Kalimuendo, Gouiri.