FC Nantes : La colère de Kombouaré contre un cadre après Reims

Publié par Ange A. le 06 novembre 2022 à 23:15

Antoine Kombouaré a eu les mots durs envers un de ses cadres après la défaite du FC Nantes dimanche contre le Stade de Reims (1-0).

FC Nantes : Les Canaris rechutent en Ligue 1

Dur retour à la réalité en Ligue 1 pour le FC Nantes. Après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, le FCN est retombé dans ses travers en championnat. En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, les Canaris se sont inclinés sur le petit des scores. Un résultat qui contraste avec leur victoire sur la pelouse de l’Olympiakos (0-2) jeudi en C3. Un but de Folarin Balogun sur penalty a permis au club champenois de l’emporter contre le club des bords de l’Erdre. Suite à cette contreperformance, Nantes flirte avec la zone de relégation. Les Jaune et vert pointent à la 16e place avec une seule unité d’avance sur l’AC Ajaccio, premier relégable.

Kombouaré s’en prend à Pallois après Reims

Cette nouvelle défaite en Ligue 1 a notamment fait réagir Antoine Kombouaré. L’entraîneur du FC Nantes s’en est surtout pris à Nicolas Pallois au sortir de cette contreperformance. Le défenseur central a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique suite à son expulsion en début de seconde période. De quoi courroucer son entraîneur qui n’a caché sa frustration après la rencontre. Pour Antoine Kombouaré, son défenseur central s’est fait avoir par son vis-à-vis. Un piège qui coûte cher aux Canaris en lutte pour le maintien cette saison en championnat.

« Le premier carton jaune de Nico a de graves conséquences pour la suite. Il a eu très peur, car il se fait écraser la cheville par le Rémois [Kamory Doumbia, ndlr]. Il réagit et réclame sans doute un carton jaune et à force de réclamer, il est averti. Il n’a pas à réagir comme ça, ce n’est pas un gamin, il aurait dû faire attention... Il doit se maîtriser, car sa réaction a eu des conséquences terribles pour l’équipe. Le deuxième carton, il n’y a rien à dire. Ensuite, les joueurs étaient trop énervés contre les décisions arbitrales et quand on est énervé, on ne peut pas bien jouer au football ».