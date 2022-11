OM - OL : L'énorme charge de Laurent Blanc après la défaite

Publié par Ange A. le 07 novembre 2022 à 02:25

L’ OL a chuté sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche. Un résultat loin de ravir Laurent Blanc, l’entraîneur des Gones.

OL : Lon freiné dans son élan au Vélodrome

Pas de troisième victoire de rang pour Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Après ses deux précédents succès contre Montpellier et Lille, le successeur de Peter Bosz a de nouveau été défait. Dimanche, l’ OL s’est incliné sur le plus petit des scores sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Un but de Samuel Gigot a permis aux Marseillais de remporter cet Olympico. En quatre sorties avec son nouveau club, l’ancien coach du PSG totalise deux victoires pour autant de défaites. L’entraîneur des Gones a livré son analyse après ce faux pas au Vélodrome. Il déplore un manque de mobilité de ses joueurs.

« Il y a eu un manque de mouvements, car ce sont les mouvements qui créent des espaces. Je le regrette, car on a travaillé ca tout au long de la semaine. Il faut avoir envie de s’améliorer et l’intelligence pour le faire. Et ça demande plus de travail que de combler le déficit athlétique. Mais il y a déjà beaucoup d’améliorations, mémé si notre première période ne l’a pas démontré. »

La colère de Laurent Blanc après Marseille

Après cette remarque, Laurent Blanc a noté d’autres limites de ses poulains. Le coach de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas montré tendre envers ses Gones dont il déplore les carences défensives.

« Il y avait plus d'espaces, Marseille faisait moins de replacements défensifs. J’aurais aimé prendre un but sur une action, pas sur un coup de pied arrêté. Il y a une énorme faute de marquage. Ça aurait été bien de rentrer à 0-0, mais il y a eu trop peu de choses défensivement ».

Battu par l’OM, l’ OL confirme ses difficultés contre les candidats confirmés à l’Europe. Lyon ne s’est pas imposé contre une équipe de l’actuel Top 6 du championnat.