Mercato PSG : Un important départ acté au Paris SG cet hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2022 à 16:15

Si Luis Campos entend renforcer l’effectif de Christophe Galtier durant le mercato hivernal, un cadre pourrait également quitter les rangs du PSG en janvier.

Rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens de but depuis l’avènement de Christophe Galtier sur le banc, Keylor Navas ne semble plus avoir d’avenir au Paris Saint-Germain. Désormais barré par Gianluigi Donnarumma, solidement installé dans la peau d’un intouchable numéro 1, l’ancien portier du Real Madrid n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel avec le PSG cette saison. Et selon le média espagnol Don Balón, cette situation ne devrait pas s’éterniser encore très longtemps.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Navas aurait pris la résolution de se relancer dans un nouveau club lors de la deuxième partie de saison. De retour de la Coupe du Monde au Qatar, l’international costaricien devrait donc profiter du prochain marché des transferts cet hiver pour se trouver un autre point de chute. Si Naples a tenté de le récupérer cet été et que plusieurs clubs anglais sont régulièrement annoncés sur ses traces, Keylor Navas pourrait finalement rejoindre la Grèce en janvier.

PSG Mercato : Keylor Navas vers l’Olympiakos en janvier ?

Selon les dernières informations relayées par Don Balón, l’Olympiakos pourrait rafler la mise pour Keylor Navas en janvier. La source espagnole explique notamment que le club grec pourrait parvenir à attirer le coéquipier de Sergio Ramos grâce des moyens colossaux qui lui ont déjà permis de recruter deux autres anciennes stars du Real Madrid l’été dernier : l’attaquant colombien James Rodriguez (31 ans) et le latéral brésilien Marcelo (34 ans).

Pas forcément opposé au départ de Navas, le Paris Saint-Germain pourrait même empocher une dizaine de millions d’euros alors que le site spécialisé Transfermarkt évalue ne numéro 1 parisien à 5 millions d’euros. À Paris, le départ du natif de San Isidro de El General devrait libérer définitivement Gianluigi Donnarumma de l’ombre d’une redoutable concurrence.