PSG : Un renfort inespéré pour le Paris SG avant l'AJ Auxerre

Publié par Thomas G. le 09 novembre 2022 à 12:09

Leader et invaincu dans le championnat de France, le PSG pourrait enregistrer le retour d'un cadre face à l'AJ Auxerre avant la trêve.

Le Paris Saint-Germain accueille l’AJ Auxerre pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche. Cette rencontre sera la dernière sortie du PSG avant la trêve pour la Coupe du Monde. Les Parisiens auront à cœur de bien finir cette première partie de saison. L’objectif des hommes de Christophe Galtier sera de conserver leur invincibilité et leur avance de 5 points en tête de la Ligue 1. L’entraîneur français pourrait faire tourner et prendre la décision d’offrir du temps de jeu à Presnel Kimpembe qui était absent lors du déplacement à Lorient.

L’international français revient de blessure et son objectif est de grappiller des minutes avant la Coupe du Monde avec les Bleus. Le défenseur de 27 ans pourrait ainsi être titularisé par Christophe Galtier dimanche. Cette titularisation serait un message fort envoyé au staff de l’Equipe de France, 9 jours avant l’entrée en lice des Bleus dans la compétition. Malgré sa petite fissure au tendon d’achille, Presnel Kimpembe devrait bel et bien faire son retour face à l’AJ Auxerre. Le champion du monde français devrait faire son retour jeudi à l’entraînement collectif du PSG. Depuis sa blessure face au Sade Brestois le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe n’a joué que 70 min.

PSG : Un groupe presque au complet pour la réception de l’AJ Auxerre

En plus de Presnel Kimpembe, c’est Lionel Messi qui devrait faire son retour dans le groupe qui affrontera l’AJ Auxerre dimanche. L’international argentin avait été laissé au repos la semaine dernière pour une inflammation au tendon d’Achille. Le PSG pourrait donc avoir un onze remanié ce dimanche, où Neymar et Kylian Mbappé sont susceptibles de commencer sur le banc. Hugo Ekitike aurait ainsi une nouvelle occasion de se montrer et de gagner des points auprès de Christophe Galtier. Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi pourraient également être sollicités pour faire souffler les internationaux.