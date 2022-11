OL : Polémique Laurent Blanc, Juninho répond cash à Aulas

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 15:36

Accusé par le président de l’ OL, Jean-Michel Aulas, sur le dossier Laurent Blanc, Juninho a répondu sèchement à Aulas, sur RMC Sport.

Juninho a quitté l’ OL en décembre 2021, à six mois de la fin de son contrat. Il avait évoqué une grosse fatigue et lassitude dans ses fonctions de directeur sportif. Lors de la présentation officielle de Laurent Blanc en conférence de presse, Jean-Michel Aulas avait pointé du doigt la responsabilité du Brésilien, dans l’arrivée tardive du technicien français à l’Olympique Lyonnais. « J'avais pris un engagement vis-à-vis de celui que j'avais recruté (Juninho, ndlr) de lui laisser la responsabilité de choisir (l’entraineur, ndlr). Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais », avait déclaré le président du club rhodanien.

Des accusations démenties par la légende de l' OL. « Jean-Michel Aulas sait bien que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul. Je pense que Jean-Michel Aulas a eu peur d’assumer, mais cela ne me dérange plus », a répondu Juninho sur RMC Sport, où il est consultant. « On le connait, il parle et c’est comme ça. Moi je tourne la page. J’ai été déçu avec beaucoup de choses et peut-être lui aussi. Quand je tourne la page, c’est complètement », a-t-il martelé ensuite.

Nommé directeur sportif en mai 2019, Juninho était revenu à Lyon avec son compatriote Sylvinho dans ses bagages. Mais le technicien brésilien a été limogé en octobre 2019 après seulement quatre mois sur le banc de touche des Gones. Et c’est au moment de lui trouver un successeur que Rudi Garcia a été préféré à Laurent Blanc par Juninho, à en croire Jean-Michel Aulas. Finalement, les relations entre l’ancien spécialiste des coups francs à Lyon et Rudi Garcia se sont dégradées, au sujet des Brésiliens jugés un peu trop protégés par Juninho. Sur sa brouille avec l’ancien coach de l’ OL, Juninho a donné sa version.

« Après Rudi (Garcia) a commencé à dire : "Oui, tu protèges les Brésiliens". Cela est faux. Il a parlé avec Maxence Caqueret en disant que je voulais que Jean Lucas joue à sa place. C’est là que Jean-Michel Aulas, il rate (se manque, ndlr) parce que je lui disais que cela se passait comme cela et qu’il fallait faire attention. Je regardais les entrainements de Rudi. C’était tous les jours la même chose. »