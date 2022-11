OM Mercato : C’est fait, Gerson annonce son départ de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2022 à 14:39

Le divorce entre Gerson et l’ OM semble désormais acté. Visé par Flamengo, le Brésilien aurait déjà fait ses adieux au vestiaire marseillais.

OM Mercato : Gerson fait ses adieux à ses coéquipiers

Et si Gerson disputait son dernier match avec l’ OM dimanche prochain sur la pelouse de l’AS Monaco ? Selon les informations de la presse locale, c'est plus que probable. Relégué sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée d’Igor Tudor, le milieu offensif brésilien devrait aller voir ailleurs durant le prochain mercato hivernal. Et son départ du club phocéen semble dorénavant acté en interne.

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, Gerson aurait déjà dit adieu à ses coéquipiers phocéens. Il s’apprête ainsi à faire son retour dans son ancien club, Flamengo. Les négociations entre les différentes parties se sont intensifiées ces derniers jours et elles avancent dans le bon sens. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’ OM, Gerson devrait donc retourner au sein du club carioca sous la forme d’un prêt de six mois.

Si les dirigeants marseillais exigeaient dans un premier temps un montant de 20 millions d’euros pour acter le départ de leur joueur, ils auraient finalement changé d’avis. Selon la presse brésilienne, la formation marseillaise devait encore 6 millions d’euros à Flamengo, ce qui aurait facilité les négociations en faveur du club brésilien. La direction de Flamengo devrait néanmoins prendre en charge l’intégralité du salaire de Gerson. Cette pige au Brésil sera ainsi une belle opportunité pour le milieu de terrain en vue de retrouver plus de temps de jeu, avant de faire son retour à l’ OM en juillet 2023.

Le départ de Gerson laissera un vide dans l’entrejeu de l'Olympique de Marseille qu’il faudra penser à combler au plus vite. Les dirigeants marseillais travaillent déjà en coulisse pour attirer son remplaçant. Plusieurs pistes sont activées dans ce sens. Le mercato hivernal promet d’être très agité dans la cité phocéenne.