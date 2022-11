PSG Mercato : Campos reçoit une grande nouvelle pour Icardi

Publié par Ange A. le 10 novembre 2022 à 07:09

Président de Galatasaray, Dursun Özbek s’est exprimé sur l’avenir de Mauro Icardi. Cette sortie a de quoi ravir les officiels du PSG.

Dans son opération dégraissage, le Paris Saint-Germain est enfin parvenu à trouver un point de chute à Mauro Icardi. L’attaquant argentin était sans avenir au PSG suite à l’arrivée de Christophe Galtier. À la demande du nouvel entraîneur parisien, un loft avait été mis en place pour les joueurs n’entrant pas dans ses plans de jeu. L’avant-centre de 29 ans était l’un des derniers occupants de cet espace. Il a quitté la capitale après la fermeture officielle du mercato estival en France. Le marché des transferts étant encore ouvert en Turquie, l’ancien intériste avait posé ses valises à Galatasaray. Il est prêté sans option au club stambouliote cette saison. Au vu de ses récentes performances, il pourrait finir par s’inscrire dans la durée avec l’actuel 3e de Super Lig.

PSG Mercato : La grande annonce de Galatasaray pour Icardi

Le président de la formation stambouliote ne ferme pas la porte à un transfert définitif de Mauro Icardi. Auteur de trois réalisations et d’une passe décisive en cinq matchs avec Galatasaray, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain séduit Dursun Özbek. Le dirigeant turc se voit bien discuter l’été prochain en vue d’un transfert définitif du buteur. « Icardi est une star mondiale du football. Si cela correspond à nos conditions, nous effectuerons ce transfert, mais je ne pense pas que le PSG voudra le vendre. Nous payons Icardi 750 000 euros par an, le PSG couvre le reste. Par conséquent, nous sommes en prêt cette année, s’il veut vendre le PSG à la fin de saison et si les conditions économiques nous conviennent, nous ajouterons bien sûr une telle star à notre effectif. Nous n’hésiterons pas », a indiqué le président du club stambouliote cité par Paris Fans.

Sauf surprise, le club francilien ne devrait pas s’opposer au départ d’Icardi. Lequel ne disposera plus que d’un an de contrat avec les Rouge et bleu au terme de la saison. Recruté contre 50 millions d’euros en 2020, sa valeur marchande a chuté à 17,5 millions sur Transfermarkt.