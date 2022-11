OM : Un taulier de Marseille envoie un message à Didier Deschamps

Publié par Enzo Vidy le 10 novembre 2022 à 15:24

Sélectionné dans la liste de Didier Deschamps hier soir, un taulier de l' OM a réagi à sa convocation pour la Coupe du Monde au Qatar.

Réalisant un excellent début de saison avec Marseille, sur la lignée de la saison dernière, Mattéo Guendouzi a logiquement été appelé par Didier Deschamps pour partir au Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre prochain. Après avoir appris sa convocation avec les Bleus, le milieu de terrain marseillais n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, en envoyant un message fort à son sélectionneur. " C'est pour moi un objectif. C'est un rêve de gosse. J'ai la chance de discuter avec eux tous les jours, de partager leur expérience de la Coupe du monde 2018. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi aussi, j'ai envie de partager ce moment, de gagner ce trophée et beaucoup de choses avec l'équipe de France." Le message est clair, Mattéo Guendouzi compte bien se surpasser et prouver à Didier Deschamps qu'il a véritablement sa place dans cette Équipe de France durant ce Mondial.

OM : Igor Tudor fera-t-il souffler Guendouzi à Monaco dimanche ?

C'est la grande interrogation avant ce choc en Principauté dimanche soir. Dans un match extrêmement important dans la course au podium, il n'est pas certain que le technicien croate laisse Mattéo Guendouzi sur la touche ce week-end. Cependant, il est bon à rappeler que le milieu marseillais n'était pas sur la pelouse lors de la première période face à l'OL dimanche dernier, et cela n'a pas empêché l' OM de dominer largement ce premier acte. Il est probable que cette non-titularisation face à Lyon était un test de la part d'Igor Tudor afin d'avoir des certitudes sur la capacité de son équipe à jouer une bonne partie de la rencontre sans Mattéo Guendouzi.

À l'heure actuelle, il n'y a aucune certitude sur les choix que réalisera Igor Tudor face à Monaco, mais des précisions devraient être faites aujourd'hui à 14h30 à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.