PSG : Les assurances de Presnel Kimpembe avant le Mondial

Publié par Ange A. le 14 novembre 2022 à 07:11

Malgré les inquiétudes liées à son état physique, Presnel Kimpembe est convoqué pour le Mondial. Il s’est voulu rassurant après Auxerre.

Le Paris Saint-Germain a signé une manita avant la trêve liée à la Coupe du monde. Dimanche, le PSG a étrillé l’AJ Auxerre (5-0) au Parc des Princes. Une victoire qui permet au club francilien de reprendre cinq unités d’avance sur le RC Lens, son surprenant dauphin. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a ménagé quelques stars en vue de la Coupe du monde.

Marquinhos n’a pas été convoqué en raison d’une gêne musculaire. Lionel Messi et Neymar Jr n’ont pas terminé la rencontre. Remplaçant au coup d’envoi, Presnel Kimpembe a disputé une quinzaine de minutes de cette rencontre. Touché au talon d’Achille, le défenseur central signait son retour sur le rectangle vert après son absence à Lorient lors de la dernière journée. Après la rencontre le défenseur central convoqué pour le Mondial a tenu à rassurer quant à son état.

PSG : Presnel Kimpembe rassure avant la Coupe du monde

« Je vais très bien merci. J’ai eu la chance de refaire des minutes. Ça fait du bien, et avec une belle victoire. Rien à dire, un bon match, il fait beau et on en profite. Moi, je me sens très bien, sinon je n’aurais pas pu jouer. Je me suis bien préparé pour ça. J’ai eu des moments difficiles avec ces blessures, mais si je suis dans le groupe c’est que tout va bien », a confié le défenseur central du Paris Saint-Germain au micro de Prime Video.

Après ce dernier succès en championnat, le titi parisien s’est projeté sur le Mondial. Malgré ses pépins physiques, il fait partie des 25 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. « On est contents d’être à la Coupe du Monde. On y pensait depuis un moment. On va pouvoir se focaliser dessus. Pas inquiet malgré les blessures, car il y a de la qualité dans cette équipe de France. On a un vivier incroyable », a-t-il poursuivi.