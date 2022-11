OL Mercato : La Juventus entre dans la course pour un crack de Lyon

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 13:15

L' OL veut se renforcer cet hiver pour accrocher une place européenne en fin de saison. Malgré cette volonté, les Gones pourraient perdre un joueur.

L 'OL connaît un début de saison relativement compliqué. Les Lyonnais siègent actuellement à la 8e place de Ligue 1, avec déjà 10 points de retard sur le Stade Rennais, qui occupe la 3e place du podium. Avec le changement d'entraîneur qui n'était pas prévu par la direction, l'Olympique Lyonnais ne s'est pas facilité la tâche et va devoir gommer cette timide entame de championnat en prenant des points dès le retour de la trêve pour espérer grimper au classement.

Comme l'a expliqué Bruno Cheyrou, directeur du recrutement, le marché hivernal devrait être animé dans le sens des arrivées afin de satisfaire les exigences de Laurent Blanc. Cependant, l' OL devra également résister à la pression des grands clubs européens qui voudront sans doute recruter certains de leurs jeunes joueurs sortis de l'académie, très réputée pour ses pépites.

OL Mercato : La Juventus aussi veut Malo Gusto

Malo Gusto, qui a explosé la saison passée, confirme en ce début de championnat. À tel point que les grosses écuries européennes semblent s'arracher le natif de Décines. Alors que les intérêts du Barça, du Real Madrid ou encore de Manchester United se faisaient déjà sentir, c'est désormais au tour de la Juventus de rentrer dans la danse pour tenter de recruter le latéral droit français. Il risque d'y avoir de la concurrence pour le jeune joueur formé à l' OL.

Dans son édition du jour, Tuttosport affirme que la Vieille Dame aurait bel et bien un intérêt pour le joueur de l' OL. En effet, Juan Cuadrado vieillit, et les Bianchoneri verraient d'un bon oeil l'arrivée d'un joueur très prometteur à ce poste, d'autant plus que Malo Gusto, en dépit de son jeune âge, connaît déjà bien le haut niveau. Le journal italien évoque même la possibilité d'une arrivée dès le mois de janvier.