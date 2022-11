OM Mercato : Après Gerson, un autre départ annoncé en attaque

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 10:07

L’ OM avance pour dégraisser son effectif cet hiver. Après le transfert quasiment acté de Gerson, un autre attaquant est proche de faire ses valises.

Auteur d’une campagne de recrutement sensationnelle lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille veut encore se renforcer. Présent en conférence de presse, le président Pablo Longoria a été très clair sur le sujet. L’ OM a besoin de nouveaux profils pour atteindre ses objectifs fixés. Ainsi, les recruteurs phocéens s’activent déjà en coulisse pour attirer de nouvelles recrues cet hiver, notamment en attaque. L’objectif prioritaire sera de recruter un nouveau milieu offensif créateur afin de compenser la longue absence de Amine Harit et le prochain départ de Gerson.

OM Mercato : Luis Suarez vers un prêt cet hiver

Relégué au rang de remplaçant depuis l'arrivée d'Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, l’international brésilien a décidé de s’en aller. Ayant obtenu le feu vert de sa direction, Gerson est retourné au Brésil afin de finaliser les derniers détails de son transfert à Flamengo. Malgré quelques divergences entre les différentes parties concernant les modalités de paiement, l’affaire devrait être conclue sous peu. L’ OM et Flamengo seraient déjà tombés d’accord pour son transfert à hauteur de 20 millions d’euros, bonus compris. Et ce n’est pas tout, puisque d’autres joueurs à vocation offensive risquent de quitter le navire marseillais durant le mercato hivernal.

RMC Sport révèle en effet que Luis Suarez figure lui aussi sur la liste des potentiels partants. L’attaquant colombien est un joueur sur lequel l’ OM fondait beaucoup d’espoirs. Et ses débuts sous le maillot phocéen étaient très encourageants. Arrivé en provenance de Grenade contre un chèque de 10 millions d’euros, Luis Suarez avait signé un doublé pour son premier match face à Reims (4-1). Le joueur de 24 ans ressemblait alors à une belle trouvaille de Pablo Longoria, réputé pour dénicher de belles bonnes affaires sur le marché des transferts. Sauf que plus de quatre mois plus tard, l'enthousiasme a laissé place aux doutes concernant son potentiel.

Comptabilisant 62 matches de Liga avant de débarquer à l' OM, le natif de Santa Marta manque encore d'expérience au plus haut niveau. La source explique alors que la direction marseillaise envisagerait de l’envoyer dans un autre club cet hiver. L’objectif de ce prêt sera donc de permettre au jeune attaquant de s’aguerrir sous d’autres cieux, avant de faire son retour à Marseille en juillet prochain. Reste désormais à savoir quel prétendant sera intéressé par ce type d’opération.