OL : Critiqué, un défenseur de l'Olympique Lyonnais se défend

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2022 à 03:07

Malo Gusto, défenseur formé à l’ OL, s'est défendu des critiques de ses détracteurs, dans une longue interview avec Olympique-et-lyonnais.

Révélé la saison à l’ OL en même temps que Castello Lukeba (défenseur central, 20 ans), Malo Gusto a fait un exercice 2021-2022 satisfaisant sur le plan individuel. Cette saison, il avait encore la confiance de Peter Bosz, avant le limogeage de ce dernier. En témoignent les 9 titularisations du défenseur en autant de matchs disputés sous les ordres du technicien néerlandais, viré après 10 journées de championnat. Le jeune arrière latéral droit fait également partie des premiers choix de Laurent Blanc. Avec le nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, il a été titulaire 5 fois en autant d’apparitions en Ligue 1. Comme quoi, Malo Gusto fait partie des joueurs importants de son club formateur, malgré son jeune âge.

Toutefois, il est critiqué pour ses prestations jugées moyennes. « Vous avez essuyé pas mal de critiques depuis le début de la saison. Comment les encaisse-t-on à 19 ans ? » « Je n’encaisse pas parce que je ne fais pas forcément attention à ces critiques », a-t-il répondu au média spécialisé, avant de marteler : « Ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir, ils ne se rendent pas compte… Chaque latéral a ses caractéristiques bien à lui. »

OL : Malo Gusto sait qu'il doit encore s'améliorer

Néanmoins, le jeune défenseur est conscient qu’il doit corriger ses lacunes et s’améliorer ou progresser sur certains aspects de jeu. « J’écoute surtout mes coachs et les personnes qui sont là pour me faire progresser. Je savais ce que je devais améliorer depuis le début de la saison. Défensivement, il faut que je sois plus sûr et serein. J’ai toujours su que je devais bosser sur ce point-là et je continue […]. Je sais que j’ai été souvent porté vers l’attaque, mais pour être un bon joueur à ce poste-là, il faut être complet le plus possible et c’est ce que j’essaye de faire », a rassuré Malo Gusto.