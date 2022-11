Barça Mercato : Le FC Barcelone fonce sur un génie turc

Publié par Thomas G. le 17 novembre 2022 à 13:38

Toujours à la recherche de renforts offensifs, le Barça souhaiterait recruter un grand talent qui affole l'Europe cette saison.

Le FC Barcelone souhaite retrouver sa gloire d’antan en misant sur la nouvelle génération. Le Barça se positionne régulièrement sur des jeunes joueurs prommetteurs pour préparer l’avenir. Grâce à cette stratégie, le FC Barcelone a notamment pu recruter Ronald Araujo, Pedri, Pablo Torre ou encore Eric Garcia. Les dirigeants du Barça veulent créer un noyau de jeunes joueurs capables de progresser avec le Barça pour pérenniser le club. Les Blaugranas continuent de pister les meilleurs talents de demain, le FC Barcelone est intéressé par Pedro Porro, Arnau Martinez ou encore Youssoufa Moukoko.

Selon les informations de Fichajes, le Barça serait également attentif à la situation du jeune espoir turc Arda Guler. Le milieu offensif de 17 ans s’est imposé en tant que titulaire cette saison malgré son jeune âge. En Turquie, Arda Guler est considéré comme le talent le plus prometteur de sa génération et comme le futur numéro 10 de la sélection. Le Barça souhaiterait le recruter lors du mercato estival et potentiellement le prêter une saison supplémentaire à Fenerbahçe. Les Blaugranas pourraient rapidement passer à l’action pour éviter une surenchère de la concurrence. Arda Guler est également pisté par le PSG. La clause libératoire du jeune espoir truc est de 30 millions d’euros, mais en cas de prolongation elle pourrait être réévaluée.

Le Barça souhaiterait frapper un gros coup en recrutant Arda Guler lors du mercato estival. Né en 2005, la pépite turc a été pour la première fois sélectionné avec l'équipe de la Turquie. Arda Guler est capable d’évoluer sur le côté droit et au milieu de terrain grâce à sa qualité technique et son agilité. En cas de signature au FC Barcelone, l’espoir turc offrirait de nombreuses options à Xavi. Reste à savoir si Arda Guler sera ouvert à un départ après deux saisons dans son club formateur.