ASSE : Situation inquiétante de Saint-Etienne, Romeyer affecté !

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2022 à 13:50

Roland Romeyer est sorti de sa retraite vu la situation inquiétante de l’ ASSE. Selon les confidences de Larqué, il n’est pas au mieux de sa forme.

Visiblement usé par la gestion quotidienne de l’ ASSE, club dont il est le co-propriétaire depuis 2006, Roland Romeyer a décidé de se mettre en retrait de la direction. Ainsi, il a laissé Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint délégué aux activités sportives) aux commandes de l’AS Saint-Etienne, depuis le départ de Claude Puel, ancien entraîneur et manager général.

Mais après la relégation des Verts en Ligue 2 en mai 2022, puis la première moitié de saison inquiétante, le président du directoire de l’ ASSE est revenu au premier plan cette semaine. Il a tenu une réunion de crise dans ses bureaux à l’Etrat avec les trois responsables, en plus de l’entraîneur Laurent Batlles, maintenu à son poste.

ASSE : Roland Romeyer n'est pas au mieux de sa forme, selon Larqué

En interne, Roland Romeyer a validé un plan de sauvetage de l’équipe stéphanoise, 20e de Ligue 2 et menacée de descente aux enfers en National. Il est donc sorti de l’ombre pour faire face à l’urgence chez les Verts, alors qu’il n’est pas forcément au mieux de sa forme. Selon le témoignage de Jean-Michel Larqué, l’associé de Bernard Caïazzo n'est pas en très grande forme.

« Ce matin, le président de l’ ASSE m’a appelé. J’avais l’impression que Roland Romeyer m’appelait d’outre-tombe, a-t-il soufflé lors d'un échange avec des supporters dans une libraire de Pau. Je lui ai dit : "Quand on travaille mal une année, à la limite, on peut s’en sortir. Deux années, non. Trois années, on part au fond et puis on creuse sans arrêt" », a confié l’ancienne gloire de l’AS Saint-Etienne, dans des propos rapportés par But Football Club.