OM : Une star des Bleus regrette la situation de Marseille

Publié par Dylan le 19 novembre 2022 à 18:06

Champion du monde avec l'Équipe de France en 2018, un défenseur de l'ESTAC Troyes s'est exprimé sur son ancien club, l'OM, dont il regrette la situation.

L'ambianceur des Bleus est de retour. Désormais joueur de l'ESTAC Troyes, club de Ligue 1, Adil Rami n'a pas oublié son aventure marseillaise. Le solide défenseur de 36 ans a assisté de près à l'élimination de ses anciens partenaires en Ligue des Champions face à Tottenham le 1er novembre dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas caché sa frustration.

Dans un entretien pour le journal La Provence, l'international tricolore (36 sélections, 1 but) est revenu sur ce triste épisode vécu par les Phocéens : « Contre Tottenham j’étais dégouté, j’aurais aimé qu’ils aillent en Ligue Europa. Avoir l’humilité de jouer cette compétition et faire vivre des émotions à leurs supporters. Ils auraient pu être un peu plus malins et faire un peu plus attention à ne pas prendre ce dernier but » a-t-il déclaré.

Adil Rami frustré du début de saison réalisé par l'OM

À quelques jours du début de la Coupe du Monde au Qatar, Adil Rami est passé de l'autre côté de la barrière. Le joueur formé au LOSC va revêtir le costume de consultant sur le plateau du « Mag » de TF1, qui analysera les matchs de l'Équipe de France pendant la compétition. Cependant, cela ne l'empêche pas de commenter les derniers matchs de l'OM, avec son humour habituel : « Là, j’ai « kiffé » le match à Monaco, même si la blessure d’Amine Harit m’a touché. Avec mes potes on est tous fans de l’OM. Bon, parfois on les insulte mais c’est parce qu’on a envie qu’ils gagnent, qu’on arrive pas à les comprendre ! » a-t-il poursuivi auprès de La Provence.

En attendant de reprendre la Ligue 1 dans environ cinq semaines, le club phocéen tente de préparer au mieux son avenir avec le mercato hivernal. Selon plusieurs sources, l'attaquant récemment sélectionné en Équipe de France Marcus Thuram (Borussia M'Gladbach) serait convoité par le président Pablo Longoria.