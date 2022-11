Stade Rennais : Déjà une bonne nouvelle pour le SRFC avant Bordeaux

Publié par Enzo Vidy le 22 novembre 2022 à 16:37

Alors que le Stade Rennais a hérité des Girondins de Bordeaux pour les 32es de finale de la Coupe de France, une bonne nouvelle tombe déjà au SRFC.

C'est certainement l'un des tirages le plus compliqué sur lequel est tombé le Stade Rennais hier soir. Lors du tirage au sort effectué à Nantes pour constituer les affiches des 32es de finale de la Coupe de France, les hommes de Bruno Genesio sont tombés sur les Girondins de Bordeaux, actuellement deuxième de Ligue 2. Une affiche loin d'être simple pour les Rouge et Noir qui devront se déplacer dans un Matmut Atlantique qui devrait faire le plein à l'occasion de cette très belle affiche.

Si les Rennais ont réalisé une très bonne première partie de saison avec une belle troisième place, les Bordelais sont également très bien lancés dans la course à la montée. En effet, les joueurs de David Guion n'ont que quatre points de retard sur le leader de la Ligue 2 et possèdent par ailleurs la deuxième meilleure défense du championnat. À domicile, les Girondins n'ont perdu qu'une seule fois cette saison. Le Stade Rennais est prévenu.

Stade Rennais : Le SRFC garde de bons souvenirs des Girondins

Malgré le fait que ces deux équipes ne peuvent plus s'affronter en championnat, la dernière rencontre entre les Rennais et les Bordelais remonte au 16 janvier dernier et avait vu les hommes de Bruno Genesio écraser littéralement leur adversaire en s'imposant 6-0 au Roazhon Park. Quasiment un an plus tard, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux vont donc s'affronter pour aller chercher une place en 16es de finale de la Coupe de France. La dernière victoire bordelaise face aux Rouge et Noir remonte au 2 mai 2021 avec un succès 1-0 du FCGB au Matmut Atlantique. Reste à savoir laquelle de ces deux équipes ira chercher une qualification pour le tour suivant. Réponse le 7 ou 8 janvier prochain.