PSG Mercato : Un boulevard s’offre à Luis Campos pour Joao Félix

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2022 à 17:07

Intéressé par Joao Félix pour recruter le pivot réclamé par Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir une ouverture pour le joueur de l’Atlético cet hiver.

Pour combler Kylian Mbappé, qui n’apprécie pas son rôle au sein de l’équipe de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot. Pour le prochain mercato hivernal qui s’annonce, plusieurs noms sont associés au club de la capitale. Parmi les nombreux profils étudiés, Luis Campos aurait un faible pour son compatriote de l’Atlético Madrid, Joao Félix. En froid avec son entraîneur Diego Simeone, qui ne le considère plus comme un premier choix dans la hiérarchie des attaquants, l’international portugais portugais souhaiterait quitter les Colchoneros le plus rapidement possible. Et aux dernières nouvelles, le club espagnol pourrait bien être contraint de laisser partir le Golden Boy 2019.

Mercato PSG : L'Atlético obligé de vendre Joao Félix cet hiver ?

À en croire le journaliste Eduardo Inda, après son élimination précoce en Ligue des Champions, l’Atlético Madrid devra absolument vendre lors du prochain mercato hivernal afin d’équilibrer ses comptes. Dans cette configuration, les dirigeants du club madrilène pourront être obligés de placer Joao Félix sur le marché des transferts.

« L'Atlético ne s'est pas qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et la perte pourrait s'élever à 50M€ », explique le directeur du quotidien OK Diario sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito. Interrogé sur son avenir depuis le regroupement de la sélection du Portugal, à Doha, le coéquipier d’Antoine Griezmann a récemment déclaré : « Quitter l'Atlético Madrid en janvier ? Je suis concentré sur l'équipe nationale. On verra bien. » D’après les récentes révélations du journal Le Parisien, Luis Campos négocierait déjà avec l’entourage du joueur et la direction de l’Atlético pour boucler ce deal dans le cadre d’un prêt. Reste à savoir comment va se terminer ce feuilleton.