France-Australie : Les compos tombent, Deschamps surprend l'Italie

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2022 à 15:51

À quelques heures de l’entrée en lice de l’Equipe de France à la Coupe du Monde, un choix de Didier Deschamps a surpris l’Italie.

Pour son premier match de la Coupe du Monde 2022, l’Equipe de France affronte ce mardi l’Australie au Stade Al-Janoub, à 20h. Avec les nombreuses blessures et les forfaits, Didier Deschamps a dû faire des choix forts dans sa composition d’équipe. En défense, le sélectionneur des Bleus a ainsi opté pour une charnière centrale composée de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, Raphaël Varane n’étant pas à 100% pour commencer ce match. Si les deux internationaux ont peu d’expérience en sélection, ils ont déjà évolué pendant plusieurs années ensemble au RB Leipzig.

Dans le couloir gauche, alors que Théo Hernandez est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes à ce poste, Didier Deschamps aurait décidé de maintenir sa confiance à Lucas Hernandez, qui avait joué dans cette position durant le sacre de 2018 en Russie. Un choix du sélectionneur français qui surprend l’Italie. Ne comprenant pas la décision de Deschamps pour le latéral de l’AC Milan, La Gazzetta dello Sport rappelle que « Théo est le latéral gauche le plus fort de tous. Mais c'est Lucas qui joue ».

Ce choix de Deschamps est d’autant plus surprenant que contrairement à Théo Hernandez, qui brille à ce poste avec les Rossoneri, son aîné Lucas n’évolue pas toujours à gauche avec le Bayern Munich. Au milieu de terrain, avec les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté, c’est la paire Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni qui a eu les faveurs du sélectionneur. Pour le reste, ce sera du classique devant, avec Ousmane Dembélé pour épauler Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

La compo probable de l'Equipe de France :

Gardien : Lloris

Défenseurs : Pavard, Konaté, Upamecano, L.Hernandez

Milieux : Tchouaméni, Rabiot

Attaquants : Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud

La compo probable de l’Australie :

Gardien : Ryan

Défenseurs : Karacic, Souttar, Rowles, Behic

Milieux : McGree, Mooy, Irvine

Attaquants : Leckie, Duke, Mabil